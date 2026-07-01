Кредитные долги теперь можно урегулировать через цифровую платформу

В Казахстане начала работу единая цифровая платформа Finkelisim.kz для урегулирования задолженности по потребительским беззалоговым кредитам, передает BAQ.kz.

Платформа разработана Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Первым кредитным бюро и функционирует на базе банковского и микрофинансового омбудсманов по принципу "единого окна" в формате медиации. Сервис начал работу с 1 июля текущего года.

Для кого предназначена платформа

Новая система предназначена для граждан, имеющих просроченную задолженность по потребительским беззалоговым кредитам перед несколькими кредиторами – банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

Теперь заемщикам не нужно обращаться к каждому кредитору отдельно – достаточно подать одно заявление через платформу, которое будет рассмотрено всеми сторонами.

Участие в процедуре является бесплатным, за исключением услуг медиатора. При этом до 1 января 2027 года расходы на медиацию будут покрываться банковским и микрофинансовым омбудсманами.

Как работает платформа

Платформа автоматически собирает данные о задолженности заемщика и формирует необходимую информацию для рассмотрения обращения. По итогам процедуры может быть предложен единый график погашения долга сроком до 5 лет, а для социально уязвимых категорий граждан и получателей адресной социальной помощи – до 7 лет

Подать заявление могут заемщики, имеющие просрочку от 90 дней и более перед двумя и более кредиторами, при общей задолженности от 150 до 1 600 МРП (от 648 750 до 6 920 000 тенге в 2026 году), при отсутствии судебных решений и других мер принудительного взыскания.

При этом из процедуры исключаются ипотечные и автокредиты, займы для бизнеса, кредиты, полученные мошенническим путем, а также задолженности, по которым уже действуют отдельные процедуры урегулирования или банкротства.

Порядок подачи заявления

Для участия в системе заемщику необходимо пройти регистрацию и биометрическую идентификацию. После подачи заявления платформа автоматически проверяет соответствие условиям и направляет информацию кредиторам.

Далее кредиторы подтверждают данные по задолженности, после чего заемщику направляются документы для подписания. На это отводится 72 часа, иначе заявление считается отклоненным.

После подписания документов кредиторы приостанавливают взыскание задолженности, а платежи по единому графику распределяются между ними пропорционально сумме долга.

Информация о ходе и завершении процедуры передается в кредитные бюро. В случае нарушения условий соглашения кредитор вправе возобновить взыскание через 40 дней просрочки. Повторное участие в процедуре не допускается.

Дополнительные механизмы поддержки

Также отмечается, что граждане, не способные обслуживать кредиты, могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства при соответствии установленным требованиям.

Единый график погашения формируется в зависимости от суммы задолженности. Для заемщиков на общих условиях предусмотрены платежи от 84 тыс. до 117 тыс. тенге в месяц при разных сроках погашения, для социально уязвимых категорий – более льготные условия с увеличенным сроком выплат.

Что делать, если стало трудно платить по кредиту, можно ознакомиться в нашем материале.

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