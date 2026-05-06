Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану, по его мнению, уже пора признать поражение, передает BAQ.kz со ссылкой на Interfax.

Он сказал, что Тегерану "стоит вывесить белый флаг", хотя отметил, что из-за гордости иранского народа это может не произойти открыто.

Трамп подчеркнул, что политика США изменилась по сравнению с периодом президентства Барака Обама. По его словам, тогда Вашингтон шёл на уступки Ирану и передавал ему десятки миллиардов долларов, тогда как сейчас США действуют иначе.

Он добавил, что в реализации этой политики помогают вооружённые силы США, которые, по его мнению, были усилены за время его президентства. При этом глава США признал, что не ожидал столь активного использования армии во время своего второго срока и отметил, что удары по связанным с Ираном целям не приносят ему радости.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные готовы при необходимости возобновить боевые действия против Ирана. По его словам, если Тегеран не будет готов выполнить свою часть договорённостей или заключить соглашение, Министерство обороны США остаётся в полной боевой готовности.

Он также сообщил, что операция «Свобода», начатая в понедельник для вывода застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив, проходит на фоне столкновений между США и Ираном и фактически проверяет на прочность режим прекращения огня.

Ранее Трамп заявил о желании экономического кризиса в Иране.

