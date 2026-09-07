Два казахстанца лишились прав после махинаций с госномерами

Двое водителей получили административный арест и лишились права управления автомобилем на год за использование подложных государственных номеров. Дела рассмотрел Жуалынский районный суд.

Оба нарушения выявили в августе 2026 года на трассе «Западный Китай – Западная Европа».

Как водители скрывали номера

Один из водителей управлял автомобилем Hyundai, при этом прикрыл государственный номер тканью. В суде мужчина объяснил, что сделал это, чтобы избежать штрафа.

Второй водитель находился за рулем Toyota Alphard с другим государственным номером. По его словам, он занимается перепродажей автомобилей. После покупки машины продавец забрал установленный на ней номер, поэтому мужчина временно установил свой прежний номер, чтобы доехать до Шымкента.

Какое наказание получили

Вина обоих водителей была подтверждена протоколами, показаниями участников и рапортами сотрудников полиции. Оба нарушителя полностью признали свою вину.

Согласно части 4 статьи 590 КоАП, управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерами влечет административный арест до пяти суток с лишением права управления транспортными средствами на один год.

Суд учел признание вины как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге водитель Hyundai получил одни сутки ареста, а водитель Toyota Alphard – двое суток. Оба также лишены права управления транспортными средствами сроком на один год.

Постановления суда вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что сотрудники СпецЦОНа “торговали” водительскими правами в области Абай.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлена схема незаконного получения денежных средств от граждан за успешную сдачу теоретических и практических экзаменов.

Следствие установило, что отдельные сотрудники Специализированного центра обслуживания населения через посредников подыскивали граждан, заинтересованных в получении водительских удостоверений за деньги.

Также в схему были вовлечены посредники, которые проводили инструктаж кандидатов и обеспечивали их техническими устройствами для получения подсказок во время теоретических экзаменов. Указанные устройства изъяты и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

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