Двух братьев осудили за побои после конфликта на полигоне
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Жамбылский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух братьев, обвиняемых в нанесении побоев группой лиц.
Что произошло
Как установил суд, в мае 2026 года мужчины, управляя грузовыми автомобилями, вывозили строительный мусор из парка водных развлечений «Зербулак» в Таразе на полигон твердых бытовых отходов в Жамбылском районе.
При въезде и последующем выезде с территории полигона между братьями и водителем другого грузового автомобиля возник конфликт. Причиной стала перекрытая дорога.
Чем закончилась ссора
Во время конфликта мужчины применили физическую силу в отношении водителя. Согласно заключению судебной экспертизы, потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые не повлекли вреда его здоровью.
Вину подсудимых подтвердили показания участников дела, протоколы осмотра места происшествия и заключение экспертизы.
Признали ли братья вину
В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину, раскаялись и попросили прощения у потерпевшего.
Потерпевший просил назначить наказание в соответствии с законом. Прокурор предложил назначить каждому из братьев 100 часов общественных работ.
Что учел суд
При вынесении решения суд принял во внимание признание вины, раскаяние, а также наличие несовершеннолетних детей у обоих подсудимых.
Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Приговор
Суд признал братьев виновными по пункту 4 части 2 статьи 109-1 Уголовного кодекса и назначил каждому наказание в виде 100 часов общественных работ.
Санкция статьи также предусматривает штраф, исправительные работы или арест, однако суд выбрал наиболее подходящую меру с учетом обстоятельств дела.
Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее карагандинку осудили за нанесение побоев двум женщинам.
По материалам дела, конфликт произошел вечером 27 января 2026 года. Подсудимая пришла в квартиру, чтобы выяснить обстоятельства оскорбления ее дедушки. В ходе возникшей ссоры она нанесла одной из женщин удары руками по голове и телу. Также пострадала вторая женщина, которая попыталась вмешаться в конфликт.
В результате происшествия потерпевшие получили телесные повреждения в виде ссадин. Суд, изучив материалы дела, показания участников и заключения экспертиз, признал К. виновной в совершении уголовного проступка и назначил ей штраф.
Также окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы.
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