Двух братьев осудили за побои после конфликта на полигоне

Жамбылский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух братьев, обвиняемых в нанесении побоев группой лиц.

Что произошло

Как установил суд, в мае 2026 года мужчины, управляя грузовыми автомобилями, вывозили строительный мусор из парка водных развлечений «Зербулак» в Таразе на полигон твердых бытовых отходов в Жамбылском районе.

При въезде и последующем выезде с территории полигона между братьями и водителем другого грузового автомобиля возник конфликт. Причиной стала перекрытая дорога.

Чем закончилась ссора

Во время конфликта мужчины применили физическую силу в отношении водителя. Согласно заключению судебной экспертизы, потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые не повлекли вреда его здоровью.

Вину подсудимых подтвердили показания участников дела, протоколы осмотра места происшествия и заключение экспертизы.

Признали ли братья вину

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину, раскаялись и попросили прощения у потерпевшего.

Потерпевший просил назначить наказание в соответствии с законом. Прокурор предложил назначить каждому из братьев 100 часов общественных работ.

Что учел суд

При вынесении решения суд принял во внимание признание вины, раскаяние, а также наличие несовершеннолетних детей у обоих подсудимых.

Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговор

Суд признал братьев виновными по пункту 4 части 2 статьи 109-1 Уголовного кодекса и назначил каждому наказание в виде 100 часов общественных работ.

Санкция статьи также предусматривает штраф, исправительные работы или арест, однако суд выбрал наиболее подходящую меру с учетом обстоятельств дела.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее карагандинку осудили за нанесение побоев двум женщинам.

По материалам дела, конфликт произошел вечером 27 января 2026 года. Подсудимая пришла в квартиру, чтобы выяснить обстоятельства оскорбления ее дедушки. В ходе возникшей ссоры она нанесла одной из женщин удары руками по голове и телу. Также пострадала вторая женщина, которая попыталась вмешаться в конфликт.

В результате происшествия потерпевшие получили телесные повреждения в виде ссадин. Суд, изучив материалы дела, показания участников и заключения экспертиз, признал К. виновной в совершении уголовного проступка и назначил ей штраф.

Также окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы.

Читайте также: