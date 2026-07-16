Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов прокомментировал полуфинальный матч чемпионата мира – 2026, в котором сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в финал, передает BAQ.KZ.

Противостояние Аргентины и Англии всегда выходит за рамки футбола из-за исторического соперничества двух стран, подчеркнул эксперт.

«Аргентина и Англия – команды с богатой историей противостояния. Их встречи всегда проходят в напряженной борьбе, и этот матч не стал исключением. С первых минут чувствовалось большое напряжение. Думаю, здесь сыграли роль не только спортивные, но и историко-политические факторы», – отметил он.

Эксперт считает, что первый тайм получился скомканным из-за большого количества единоборств и нарушений, а переломным моментом стал гол англичан во втором тайме.

«После забитого мяча Англия, на мой взгляд, допустила ошибку. Возможно, команда решила сыграть на удержание счета, а возможно, сказалась усталость. Но именно с этого момента Аргентина завладела преимуществом, стала больше контролировать мяч, чаще бить по воротам и создавать опасные моменты», – сказал Есмагамбетов.

Он также подчеркнул, что аргентинцам удалось нейтрализовать лидеров английской сборной.

«Аргентинцам практически удалось выключить из игры Джуда Беллингема и Харри Кейна. Аргентина вновь продемонстрировала характер, сначала сравняв счет, а затем вырвав победу», – добавил ветеран футбола.

Отдельно Есмагамбетов отметил игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Месси принял участие в создании двух голевых моментов, взял игру под контроль и повел команду за собой как настоящий лидер. Аргентина победила заслуженно и вышла в финал», – заявил он.

По мнению ветерана казахстанского футбола, финал между Аргентиной и Испанией станет одним из самых ярких матчей турнира.

«Теперь нас ждет матч между Испанией и Аргентиной. Думаю, это будет очень сильное и зрелищное противостояние», – заключил Булат Есмагамбетов.

Ранее BAQ.KZ писал о том, как мир встретил триумф Аргентины.

Выход в финал чемпионата мира стал для сборной Аргентины седьмым в истории. Ранее команда играла в решающих матчах мирового первенства в 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 и 2022 годах. Трижды аргентинцы становились чемпионами мира – в 1978 году, когда турнир проходил на их родине, в 1986-м под руководством Диего Марадоны, а также в 2022 году в Катаре, где в драматичном финале обыграли Францию в серии пенальти.

Теперь у команды Аргентины есть шанс защитить титул и стать четырехкратным чемпионом мира. В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Испанией, которая днем ранее обыграла Францию.

К слову, в сборной Франции ожидаются изменения. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что команду возглавит Зинедин Зидан.

Один из ведущих специалистов мировой спортивной индустрии, профессор Саймон Чедвик в эксклюзивном комментарии BAQ.KZ отметил, что назначение легендарного футболиста в национальную команду вопрос времени.