Фишинг, дипфейки и взлом аккаунтов: как казахстанцам защититься от киберугроз
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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка призывает граждан соблюдать правила цифровой безопасности, чтобы защитить персональные данные и финансовую информацию.
В ведомстве отмечают, что наиболее распространенными киберугрозами остаются фишинговые атаки, вредоносные программы, подбор паролей и различные схемы интернет-мошенничества.
Особую опасность в последнее время представляют технологии искусственного интеллекта. Злоумышленники используют их для создания реалистичных фишинговых сообщений, а также дипфейков — поддельных голосовых и видеозаписей.
Рекомендация
Для защиты от киберугроз гражданам рекомендуют:
- не передавать посторонним персональные данные и копии документов;
- не размещать в открытом доступе фотографии документов, банковских карт и другой конфиденциальной информации;
- не загружать документы с личными и финансовыми данными в непроверенные сервисы искусственного интеллекта.
Как защитить свои аккаунты
Специалисты советуют использовать сложные и уникальные пароли для разных сервисов, а также подключать двухфакторную аутентификацию.
Кроме того, нельзя сообщать другим лицам пароли, SMS-коды и коды подтверждения операций.
Как распознать мошенников
Гражданам рекомендуют быть осторожными при звонках и сообщениях.
Не стоит доверять просьбам срочно перевести деньги или сообщить конфиденциальную информацию. Также не следует устанавливать программы по просьбе незнакомых людей.
При подозрительных звонках необходимо самостоятельно связаться с организацией через официальные контакты.
Также важно регулярно проверять безопасность своих устройств, подключенные приложения и уведомления по банковским операциям.
Что делать при угрозе утечки данных
Если есть риск компрометации персональных данных, необходимо сразу сменить пароли, заблокировать банковскую карту или доступ к онлайн-банкингу, уведомить банк и при необходимости обратиться в правоохранительные органы.
В АРРФР напомнили, что сотрудники государственных органов, банков и других финансовых организаций никогда не запрашивают по телефону реквизиты банковских карт, коды подтверждения, пароли и другие конфиденциальные данные.
Соблюдение этих правил поможет снизить риск потери персональной информации и денежных средств.
Ранее сообщалось, что кредитные долги теперь можно урегулировать через цифровую платформу.
Единая цифровая платформа Finkelisim.kz запущена для урегулирования задолженности по потребительским беззалоговым кредитам.
Платформа разработана Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Первым кредитным бюро и функционирует на базе банковского и микрофинансового омбудсманов по принципу "единого окна" в формате медиации. Сервис начал работу с 1 июля текущего года.
Можно ли потерять деньги, сообщив SMS-код "курьеру" службы доставки – объясняем в материале.
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