Генеральная прокуратура прокомментировала приговор в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой, осуждённых за хищение более 3,5 млрд тенге под видом благотворительности, передает BAQ.KZ.



По инициативе подсудимой Перизат Кайрат суд принял решение о частичном закрытии судебного процесса в части ее показаний и оглашения личных данных.

С учетом характера совершенных преступлений и степени общественной опасности, прокуратура просила суд назначить реальные сроки наказания: для Призат Кайрат – 10 лет, для Гайни Алашбаевой – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установлено в суде, в период с октября 2021 по ноябрь 2024 года Кайрат и Алашбаева под видом благотворительной деятельности через фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" собрали средства для строительства реабилитационного центра для нуждающихся детей в сумме 126,7 млнтенге, на оказание гуманитарной поддержки населению Палестины 566,5 млн тенге и ликвидацию последствий масштабных паводков в Казахстане 2,8 млрд тенге.

Общая сумма собранных средств составила более 3,5 млрд тенге.

Указанные средства предназначались для нуждающихся, однако Кайрат и Алашбаева легализовали похищенные денежные средства путем приобретения действующего бизнеса и заключения фиктивных сделок на поставку товаров пострадавшим от паводков.

Денежные средства использованы на приобретение элитной недвижимости, дорогостоящих автомобилей, предметов роскоши.

Для формирования образа успешного предпринимателя, Кайрат Перизат распространяла в социальных сетях ложную информацию о якобы существующем семейном бизнесе по поставкам мясной продукции в Объединенные Арабские Эмираты, а также о получении высшего образования в престижных учебных заведениях за рубежом.

Однако эти сведения не соответствовали действительности.

Материалами дела установлено, что Кайрат Перизат была отчислена с колледжа и не имеет высшего образования.

Отведенная Кайрат своей матери Алашбаевой преступная роль заключалась в предоставлении собственных банковских счетов для размещения похищенных денежных средств и содействии Кайрат в обмане лиц, пожертвовавших денежные средства.

В рамках дела потерпевшими признано 51 лицо, иски заявлены на сумму 1,5 млрд тенге, прокуратура просила у суда об удовлетворении их, в полном объеме.

"Это уголовное дело стало одним из крупнейших в стране по масштабам злоупотреблений доверием граждан и должно стать серьезным предостережением для всех, кто использует благотворительность как прикрытие для противоправной деятельности", - резюмировали в ведомстве.

Ранее Судья Сабыржан Каримов огласил приговор в отношении Перизат Кайрат и ее матери.

Также суд рассмотрел представленные доказательства по имуществу, подлежащему конфискации: автомобили Mercedes-Benz, Lexus и Haval, элитные квартиры в Астане, участки в коттеджных посёлках, доля в бизнесе и дорогостоящие предметы роскоши.

Потерпевшие — десятки представителей НПО, бизнеса и простых граждан — заявили, что перечисляли от 30 тысяч до 200 миллионов тенге на помощь пострадавшим. Как отметили участники процесса, дело Кайрат серьёзно подорвало доверие общества к институту благотворительности в целом.

Один из потерпевших, Олжас Садык, передал Перизат Кайрат 83 млн тенге на помощь жителям сектора Газа и лично сопровождал её в Абу-Даби. Однако, по его словам, отчётности предоставлено не было. Он призвал суд поддержать доводы обвинения, но попросил учитывать возраст и состояние здоровья Гайни Алашбаевой.