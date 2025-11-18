Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев провел заседание Правительственной комиссии по расследованию причин пожара в частном доме села Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, передает BAQ.KZ.

На заседании заслушали доклады министров и заместителей: МЧС Чингиса Аринова, труда и социальной защиты Аскарбека Ертаева, здравоохранения Тимура Султангазиева, МВД Санжара Адилова, энергетики Кайырхана Туткышбаева, просвещения Асылбека Ахметжанова, а также акима региона Нуралхана Кушерова.

Семьям погибших оказывается необходимая помощь. Трое пострадавших находятся в реанимации: один мужчина 1986 года рождения самостоятельно выбрался из дома, его ожоги составляют 12% поверхности тела. Двое других пострадавших 1991 и 2018 годов рождения госпитализированы с ожогами 30% и 11% тела, подключены к аппарату ИВЛ. Для оказания неотложной помощи на место вылетела санитарная авиация из Шымкента.

Проводится досудебное расследование по статье 292 части 3 УК РК. Вице-премьер поручил министерствам и акимату:

оказать полную материальную помощь семьям погибших;

держать на контроле состояние пострадавших и при необходимости транспортировать их в Астану;

МВД — контролировать ход расследования;

МЧС совместно с акиматами провести рейды по жилому сектору, особенно в домах семей СУСН, общежитиях и хостелах, проверить печные системы и устранить неисправности.

Причины пожара устанавливаются. На месте продолжают работу оперативные группы.

Напомним, сегодня ранним утром на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района.

По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акиму региона оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По поручению Главы государства создана Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас.

Также возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Позже детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала пожар в селе Алгабас. Она сообщила, что психологи и региональный омбудсмен выехали на место трагедии.