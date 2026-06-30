Гибель семьи в Атырау: главному фигуранту ужесточили обвинение

В селе Жангелдин Атырауской области в рамках уголовного дела о гибели четырёх членов одной семьи главному обвиняемому Султану Сарсемалиеву ужесточили предъявленные обвинения.

На очередном судебном заседании государственный обвинитель пересмотрел правовую квалификацию ряда эпизодов дела.

По версии следствия, Султан Сарсемалиев убил своего тестя Максота Карабалина и тёщу Насип Утешкалиеву с целью сокрытия ранее совершённого преступления – убийства зятя Наурыза Мукангалиева. В связи с этим в обвинение добавлена квалификация "убийство с целью сокрытия другого преступления".

Также уточнены обстоятельства гибели свояченицы Мейрамгуль Карабалиной. Согласно материалам дела, девушка с инвалидностью находилась в беспомощном состоянии и не могла себя защитить, поэтому эпизод переквалифицирован как "убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии".

Изменения затронули и другие эпизоды расследования.

Так, незаконное получение социальных выплат на имена погибших теперь квалифицируется как интернет-мошенничество. Ущерб по одному из эпизодов составляет 520 996 тенге.

Кроме того, эпизод, связанный с продажей принадлежавшего погибшим скота, переквалифицирован. Ранее он рассматривался как мошенничество, однако теперь следствие считает его кражей скота.

Остальные обвинения по делу остались без изменений.

Обстоятельства трагедии

Ранее семья из Жангелдинского сельского округа считалась пропавшей без вести.

Позже, 6 января, тела супругов были обнаружены в хозяйственной постройке рядом с домом.

В дальнейшем стало известно о гибели и других членов семьи, что придало делу широкий общественный резонанс.

Обвинения и фигуранты

Напомним, первое заседание по делу о жестоком преступлении, потрясшем город Атырау, состоялось 18 мая.

Судебный процесс проходит в открытом формате. Председательствует судья Зарема Хамедуллина, которая ранее рассматривала ряд тяжких уголовных дел. На скамье подсудимых - Султан Сарсемалиев.

Ему предъявлены обвинения в убийстве четырех человек, а также в незаконном завладении имуществом погибших - продаже их скота и использовании банковских карт.

По данным следствия, речь идет о его тесте и тёще, а также их двух взрослых детях.

Обвиняемый был доставлен в суд под конвоем. Его интересы представляет государственный адвокат.

При этом супруга подсудимого в список обвиняемых не входит.

В суде впервые выступили родственники погибших.

Также зять погибшей семьи ранее полностью признал свою вину и заявил, что готов понести любое наказание.

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