На судебном процессе по делу Перизат Кайрат продолжается допрос президента благотворительного фонда "Асар-Уме" Асхата Нурмашева. После вопросов прокурора к нему перешёл адвокат подсудимой, сосредоточив внимание на юридическом статусе пожертвованных средств и обстоятельствах зарубежной поездки, в частности — в Объединённые Арабские Эмираты, передаёт BAQ.KZ.

200 миллионов: кто собственник и зачем переводили?

Адвокат добивался уточнения, кому принадлежали 200 миллионов тенге, переведённые фондом Нурмашева в пользу организации, связанной с Кайрат.

"Средства поступили от неравнодушных граждан. Мы не подписывали с ними соглашений о возврате. Но, в соответствии с законом о благотворительности, мы обязаны отчитываться за каждый тенге. Юридически собственником является фонд, но де-факто — это общественные деньги", — пояснил Нурмашев.

Поездка в Эмираты: кто платил за бизнес-класс и отель

Защита напомнила суду, что Кайрат обвиняется в растрате средств, в том числе — на перелёты и дорогие гостиницы. Адвокат спросил, на какие средства — личные или из пожертвований — был оплачен визит в Абу-Даби.

"Все расходы, связанные с поездкой, в том числе перелёт и проживание, я оплатил лично. Деньги фонда 'Асар-Уме' на это не тратились", — подчеркнул свидетель.

При этом он подтвердил, что не располагает информацией, из каких средств поездку оплатила сама Перизат Кайрат.

"Я не знаю, за чей счёт она поехала, это выясняется в рамках следствия", — добавил он.

"С Перизат Кайрат лично не знаком"

Отвечая на вопрос, был ли он лично знаком с подсудимой до поездки, Нурмашев заявил:

"Мы много лет пересекались на благотворительных акциях, видел её в социальных сетях. Но лично, в офлайн-формате, не общались до поездки в Эмираты".

"Мы поверили — и перевели"

Свидетель вновь подтвердил, что решение о переводе 200 миллионов тенге в фонд Кайрат было принято после того, как она продемонстрировала доступ к международному гуманитарному хабу в Абу-Даби и утверждала, что сотрудничает с посольством Палестины.

"Она показала нам склад, где формируются гуманитарные грузы. Мы поверили, потому что всё выглядело убедительно. Договор был подписан, а средства отправлены с условием дальнейшей отчётности", — сказал Нурмашев.

Остаток заморозили, отчёт не устроил

Позже фонд отказался переводить оставшиеся 93 миллиона тенге, поскольку, по словам Нурмашева, отчёт от фонда Кайрат был предоставлен с опозданием и вызвал сомнения в достоверности.

"То, что представила сторона Кайрат, оказалось недостоверным. Мы не увидели подтверждений, что деньги действительно дошли до адресатов. Сейчас это подтверждается и следствием", — сказал он.

Судебное разбирательство продолжается.

Суд продолжает рассмотрение дела. Напомним, сегодня в суде выступил свидетель Асхат Нурмашев — президент благотворительного фонда "Асар-Уме". Он рассказал о причинах перевода 200 миллионов тенге на счёт фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030"

Ранее на суде предприниматель Молдир Суюншали заявила в суде, что перевела 10 млн тенге на счёт фонда Перизат Кайрат после участия в благотворительном аукционе, поверив в обещания о строительстве реабилитационного центра. Позже она узнала из новостей, что проект оказался фиктивным, и подала гражданский иск.

Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Аллашбаева обвиняются в хищении крупных сумм, собранных якобы на благотворительные цели. По версии следствия, они обманом привлекали пожертвования, используя фиктивный имидж и вовлекая в мероприятия известных личностей, включая детей с инвалидностью, а также вручали благодарственные письма от имени политиков. Суммы расходовались на личные нужды, включая элитные отели, одежду и аренду авто. Обвиняемые свою вину в суде не признают.