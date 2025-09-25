Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао и Леон выступила на международном форуме World Atomic Week в Москве. Она отметила, что ядерная энергетика — основа будущего роста и развития, передает BAQ.KZ.

"Путешествуя по миру и обсуждая будущее чистой энергетики, я общаюсь с политиками, финансовыми кругами, крупными потребителями энергии, будь то технологические компании или крупные промышленные предприятия, которым требуется много энергии, а не только электричество. И мы все согласны с тем, что ядерная энергетика должна быть и остается ключевым компонентом нашего будущего роста и развития", - сказала Сама Бильбао и Леон.

Она подчеркнула, что Всемирная ядерная ассоциация объединяет мировую атомную отрасль.

"Сейчас настал момент, когда всем нам и многим другим коллегам по всему миру необходимо действительно работать сообща, чтобы добиться того, чтобы как минимум утроить глобальные ядерные мощности - стала реальностью. Потому что мир нуждается в этом чистом источнике энергии в режиме 24/7 для обеспечения развития, прогресса и повышения качества жизни. Таким образом, мы и все остальные люди во всем мире можем иметь качество жизни, которого мы все заслуживаем", - сказала генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао и Леон.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на открытии международного форума отметил, что Всемирная ядерная ассоциация не снижает оборотов сотрудничества с Росатомом.

"Больше всего мы благодарны нашим партнерам, представителям международных и национальных ядерных организаций, представителям компаний, представителям правительств за то, что год от года наше сотрудничество и ваше доверие лишь крепнет. Мы сделаем все, чтобы это доверие оправдать", - сказал Лихачев.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости строительства трех АЭС.

25 сентября в 12:00 в стране запущен всенародный конкурс на выбор названия первой атомной электростанции.

8 августа, вблизи села Улькен Алматинской области состоялась церемония запуска подготовительных работ по строительству АЭС. Мероприятие ознаменовало начало инженерно-изыскательского этапа, в ходе которого будут определены ключевые параметры будущей станции.

По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, общий объём инвестиций в проект составит порядка 14–15 млрд долларов. Ещё около 1 млрд будет направлено на развитие социальной и современной инфраструктуры в регионе.

Строительство АЭС в Казахстане рассматривается как стратегический шаг для обеспечения энергетической безопасности и диверсификации источников электроэнергии.

20 июня Агентство РК по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане.

АО "НАК" "Казатомпром" готов поставлять топливо для АЭС в Казахстане.