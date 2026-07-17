Иран заявил об ударе по базе США в Сирии и гибели американских военных
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара по командному центру Сил специальных операций США в районе Аль-Танф на юге Сирии, передает BAQ.KZ.
По утверждению КСИР, атака была проведена в рамках одиннадцатой волны операции «Наср» в ответ на действия американских военных.
Иранская сторона заявляет, что в результате удара были уничтожены радиолокационная система и несколько вертолетов Сил специальных операций США.
Кроме того, в КСИР утверждают, что в результате атаки погибли «многочисленные американские военнослужащие».
Независимого подтверждения этой информации пока нет. Американская сторона на момент публикации официальных комментариев не предоставила.
Обмен ударами между США и Ираном продолжается уже несколько дней. Ранее американские военные сообщили о новых атаках на объекты береговой обороны, логистическую инфраструктуру и военные базы Ирана, после чего Тегеран заявил об ударах по американским объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.
Иранские СМИ также сообщили о гибели семи человек в результате американских ударов по городу Бендер-Хамир. На фоне эскалации вновь было нарушено судоходство через Ормузский пролив – один из ключевых мировых маршрутов экспорта нефти и газа.
Ранее Иран предупредил Соединенные Штаты, что в случае продолжения атак ответ будет «более интенсивным, более масштабным и более разрушительным». В Тегеране также заявили, что Ормузский пролив остается для страны «неприкосновенной красной линией».
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