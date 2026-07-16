Как казахстанцы могут приумножить свои накопления

Еще несколько лет назад инвестиции казались сложной темой, доступной только финансистам и профессиональным участникам рынка.

Как сообщает Fingramota, сегодня ситуация изменилась: казахстанцы все чаще открывают брокерские счета и ищут способы не просто хранить деньги, а постепенно увеличивать свои накопления.

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), количество счетов физических лиц уже достигло 4,6 млн. Все больше людей рассматривают инвестиции как инструмент долгосрочного накопления капитала, а не как способ быстро заработать.

Однако перед тем как вложить деньги, важно понимать, какие существуют инструменты, как они работают и какие риски могут возникнуть.

Акции

Покупая акцию, инвестор становится владельцем небольшой доли компании. Это значит, что он может получить доход, если бизнес будет развиваться и его стоимость вырастет.

К примеру, компания запускает новые проекты, увеличивает прибыль или выходит на новые рынки. В таких случаях интерес инвесторов может повыситься, а цена акций – вырасти.

Но возможна и обратная ситуация. Если компания сталкивается с проблемами, снижением прибыли или сложностями в отрасли, стоимость ее акций может уменьшиться.

Кроме роста стоимости, инвестор может получать дивиденды – часть прибыли компании, которую она направляет владельцам акций. Однако такие выплаты не гарантированы: компания вправе направить средства на развитие бизнеса.

Сегодня акции остаются одним из самых популярных инструментов, поскольку могут приносить высокий доход, но при этом отличаются большей изменчивостью стоимости.

Облигации

Облигация работает по другому принципу. Покупая ее, инвестор фактически дает деньги в долг компании или государству.

Взамен он получает процентные выплаты – купонный доход, а по окончании срока действия облигации ему возвращают вложенную сумму.

Многие выбирают облигации из-за более понятной модели получения дохода. Однако их стоимость тоже может меняться. На нее влияют процентные ставки, инфляция, финансовое состояние компании и ситуация на рынке.

Объем рынка облигаций в Казахстане сегодня превышает 56 трлн тенге.

Инвестиционные фонды

Не все готовы самостоятельно изучать рынок и выбирать отдельные активы. В этом случае могут подойти инвестиционные фонды.

Принцип работы простой: деньги многих инвесторов объединяются в один портфель, а профессиональные управляющие распределяют их между разными активами.

Главное преимущество фондов – диверсификация. Средства не вкладываются только в одну компанию или один инструмент, что позволяет снизить влияние возможных потерь.

При этом важно помнить: инвестиционные фонды не гарантируют прибыль, а стоимость их паев может меняться в зависимости от ситуации на рынке.

ETF: готовый набор активов

ETF можно представить как инвестиционную корзину, внутри которой находятся акции, облигации или другие активы.

Вместо того чтобы покупать бумаги десятков компаний по отдельности, инвестор приобретает один инструмент, который уже включает разные активы.

Это позволяет распределить риски и сделать инвестиции более удобными, особенно для начинающих участников рынка.

Что важно знать перед вложением денег

Выбор инструмента – только первый шаг. Перед инвестированием необходимо учитывать возможные расходы: комиссии брокера, биржи, депозитария и другие платежи.

Также важно проверить, имеет ли брокер соответствующую лицензию. Работать стоит только с официальными участниками рынка, деятельность которых регулируется государством.

Кроме того, не стоит принимать решения только из-за обещаний высокой прибыли. Любые инвестиции требуют оценки рисков и понимания того, куда именно вкладываются деньги.

Грамотный подход, изучение инструментов и долгосрочная стратегия помогают использовать инвестиции как способ сохранить и постепенно увеличить капитал.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали втрое чаще переводить пенсионные накопления в частное управление.

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