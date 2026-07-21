В Казахстане стартовала подготовка к одному из самых важных этапов сельскохозяйственного сезона – уборочной кампании. По данным Министерства сельского хозяйства, более 99% посевов зерновых и масличных культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что позволяет рассчитывать на достойный урожай в этом году.

Масличные культуры обновили исторический рекорд

На совещании под председательством министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова подвели итоги развития растениеводства за первое полугодие и обсудили ход вегетационного периода.

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, в стране продолжается курс на диверсификацию посевных площадей. Аграрии постепенно переходят на более рентабельные культуры.

Так, площадь масличных культур в этом году достигла исторического максимума – 4,3 млн гектаров. Посевы кормовых культур увеличены до 3,3 млн гектаров, а кукурузы – до 253,4 тыс. гектаров.

Одновременно продолжается оптимизация структуры посевов. Площадь пшеницы сокращена на 125 тыс. гектаров, а в южных регионах уменьшены площади под рисом и хлопчатником.

За последние три года доля зерновых культур в структуре посевных площадей снизилась с 73% до 66%, тогда как доля масличных выросла до 18%.

Почти все посевы находятся в хорошем состоянии

Несмотря на неоднородные погодные условия, агрометеорологический мониторинг показывает благоприятную ситуацию на полях.

По информации Минсельхоза, в большинстве сельскохозяйственных районов запасы продуктивной влаги остаются на оптимальном или удовлетворительном уровне.

Сегодня свыше 99% посевов зерновых и масличных культур оцениваются как хорошие или удовлетворительные, что создает благоприятные предпосылки для получения качественного урожая.

Уборка уже началась

В южных и западных регионах страны аграрии уже приступили к уборке озимых культур.

На сегодняшний день намолочено 635,8 тыс. тонн зерна, а средняя урожайность составляет 20,6 центнера с гектара.

Одновременно продолжается обеспечение сельхозпроизводителей минеральными удобрениями. На сегодняшний день уже законтрактовано и внесено 78% от запланированного объема.

Хватит ли места для нового урожая

Одним из ключевых вопросов совещания стала готовность зерноприемной инфраструктуры.

По данным министерства, общая емкость зернохранилищ Казахстана составляет 30,7 млн тонн, что позволяет принять прогнозируемый объем урожая.

Вместе с тем министр поручил заранее снизить загрузку элеваторов. При необходимости зерно планируется оперативно перевозить в южные регионы страны, чтобы освободить мощности для приема нового урожая.

Что поручил министр

Подводя итоги совещания, Айдарбек Сапаров поручил провести детальный анализ готовности хлебоприемных пунктов во всех регионах, обеспечить бесперебойную работу элеваторов и логистической инфраструктуры, своевременно выявлять районы с повышенными погодными рисками и принимать меры для их минимизации.

Кроме того, особое внимание поручено уделить выполнению планов по внесению минеральных и органических удобрений.

«Уборочная кампания – один из самых ответственных этапов сельскохозяйственного года. Все вопросы, связанные с прохождением вегетационного периода, готовностью техники, элеваторов и логистической инфраструктуры, должны находиться на постоянном контроле. Необходимо обеспечить четкую координацию работы центральных и местных исполнительных органов, провести уборку в оптимальные сроки, без потерь и создать все условия для успешного приема нового урожая», – подчеркнул министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Сельскохозяйственные весенние полевые работы были полностью завершены в начале июня. В этом году общая посевная площадь составила 23,8 млн гектаров. Это на 180 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

Для проведения посевной кампании аграрии были задействованы более 133,9 тыс. тракторов, около 5,6 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 71,4 тыс. сеялок и 188,5 тыс. почвообрабатывающих орудий. Бесперебойную техническую поддержку сельхозпроизводителям обеспечивают 70 сервисных центров.

Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, области Жетісу, а также в городе Шымкент. Ранее мы сообщали , что уборочная кампания уже началась в, а также в городе