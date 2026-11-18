Казахстан занимает 82-е место из 193 стран в Глобальном индексе «мягкой силы» 2026 года, опубликованном британской консалтинговой компанией Brand Finance. Годом ранее страна была на 87-й строчке. Это лучший результат среди государств Центральной Азии.

«Мягкой силой» авторы называют способность страны влиять на других не принуждением, а привлекательностью и убеждением, через культуру, бизнес, дипломатию. Чем она сильнее, тем легче стране привлекать инвестиции, туристов и таланты и продвигать свои товары.

Казахстан набрал 35,9 балла из 100, на 0,8 балла больше, чем годом ранее. Рост особенно заметен на общем фоне. Авторы исследования отмечают, что отношение к большинству стран в мире ухудшилось из-за экономической неопределенности, геополитической напряженности и социального давления. Почти все лидеры рейтинга потеряли баллы, а в первой десятке прибавил только Китай.

Среди соседей по региону Казахстан заметно опережает Узбекистан, который поднялся на 92-е место с 34,5 балла. Таджикистан занял 129-ю строчку, Туркменистан 138-ю, Кыргызстан 142-ю. Казахстан оказался выше Азербайджана на 85-м месте и Армении на 90-м. Россия поднялась на 14-е место.

Первая тройка рейтинга не изменилась. Лидируют США с 74,9 балла, хотя они потеряли больше всех, 4,6 балла. Второе место у Китая с 73,5 балла, третье у Японии с 70,6, она обошла Великобританию.

Индекс строится на опросе более 159 тысяч человек в 102 странах. Их спрашивают, насколько хорошо они знают ту или иную страну, как оценивают ее репутацию и влияние и какие качества с ней связывают. Всего авторы учитывают 35 характеристик в восьми направлениях, от бизнеса и образования до культуры, управления и устойчивого развития.

Это не единственный рейтинг 2026 года, где Казахстан оказался лучшим в Центральной Азии. Ранее BAQ.KZ рассказывал, что страна лидирует в регионе в индексе благополучия Legatum, в рейтинге стран для переезда Rumavi, в Глобальном инновационном индексе ВОИС, в экологическом рейтинге EPI и в индексе восприятия коррупции.