Нормы для аэротакси появились в законодательстве Казахстана
Новые нормы закрепляют правила для электрических летательных аппаратов вертикального взлета, вертипортов и системы управления беспилотным воздушным движением.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане создана законодательная основа для развития аэротакси, электрических летательных аппаратов нового поколения и других технологий передовой авиации. Соответствующие изменения внесены в Закон "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", передает BAQ.kz.
Поправки вошли в Закон по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте, который Глава государства подписал 24 июня 2026 года.
Документ впервые вводит в казахстанское законодательство понятие передовой воздушной мобильности (Advanced Air Mobility). Она включает два направления – городскую и региональную воздушную мобильность.
Одним из главных нововведений стало создание правовой базы для эксплуатации электрических воздушных судов вертикального взлета и посадки (eVTOL), которые во многих странах рассматриваются как основа будущих сервисов аэротакси.
Кроме того, законом закреплен статус вертипортов – специальных площадок для взлета, посадки и обслуживания таких воздушных судов.
Поправки также предусматривают:
- новые механизмы сертификации производителей авиационной техники и операторов аэротакси;
- создание системы цифрового управления полетами беспилотников (UTM), которая позволит координировать маршруты, идентифицировать воздушные суда и контролировать использование воздушного пространства;
- требования к кибербезопасности и цифровой инфраструктуре;
- совершенствование правил регистрации, эксплуатации и сертификации гражданских беспилотных авиационных систем.
Самое читаемое
- МВД предупредило казахстанцев о новой схеме мошенничества с QR-кодами
- Пьяный мужчина угнал полицейскую машину и попал в ДТП в Павлодаре
- Из Персидского залива вывезли 14 млн баррелей иракской нефти после ослабления напряженности
- Казахстан и Азербайджан откажутся от бумажных разрешений для перевозчиков
- Курс доллара держится вблизи 487 тенге