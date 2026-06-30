Нормы для аэротакси появились в законодательстве Казахстана

Что такое аэротакси

Аэротакси представляет собой электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL). В отличие от самолета ему не нужна длинная взлетно-посадочная полоса – он взлетает и садится практически как вертолет, но работает на электричестве, производит значительно меньше шума и предназначен для коротких городских и пригородных маршрутов.

О планах запустить в Казахстане систему аэротакси впервые официально объявили в ноябре 2025 года. Тогда Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, американская компания Joby Aero, казахстанская Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о создании в стране городской воздушной мобильности.

Для кого предназначено аэротакси

Предполагается, что новый вид транспорта будет использоваться как жителями, так и туристами. На первых этапах его планируют задействовать для перевозок между Alatau City, Алматы, аэропортом и туристическими объектами Алматинской области.

Испытанный в Казахстане аппарат AutoFlight Prosperity рассчитан на одного пилота и пять пассажиров. Он оснащен 13 электродвигателями, способен развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 200 километров на одном заряде. По расчетам разработчиков, путь от аэропорта Алматы до Медеу может занимать всего 10–12 минут.

Тестовые полеты прошли 19 мая 2026 года. Первый испытательный полет прошел без пассажиров на борту - в соответствии с международными требованиями безопасности.

Сколько будет стоить поездка

Разработчики рассчитывают, что стоимость полета будет сопоставима с поездкой на обычном такси. Как ранее сообщал главный исполнительный директор государственного фонда Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров, мировой опыт показывает, что средняя стоимость составляет около 1 доллара за километр на одного пассажира. Главным преимуществом аэротакси станет экономия времени – пассажиры смогут добираться до места назначения, минуя городские пробки.

Какую инфраструктуру построят

Для запуска нового транспорта в Казахстане создают специальную инфраструктуру. До 2028 года планируется построить шесть вертипортов – площадок для взлета, посадки, зарядки и технического обслуживания аэротакси. Их разместят в крупнейших транспортных и городских узлах страны.

Концепцию и дизайн вертипортов разрабатывает специализированная компания из Италии.

Законодательная база

Работа над законодательством велась около года. 11 июня 2026 года Сенат Парламента в первом чтении одобрил законопроект по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте, а 24 июня Президент подписал соответствующий закон. Документ впервые закрепил в законодательстве Казахстана нормы, регулирующие использование аэротакси, вертипортов и других элементов городской воздушной мобильности.