Казахстанец обманом завладел двумя автомобилями клиентов автосалона

В Астане осудили бывшего сотрудника автосалона, который обманным путем завладел двумя автомобилями клиентов.

Как установил суд, мужчина, работая менеджером по продажам в одном из автосалонов столицы, воспользовался доверием владельцев автомобилей и завладел их транспортными средствами.

Потерпевшие передали в автосалон автомобили Changan CS55 Plus и Toyota Camry для последующей продажи. Позже менеджер сообщил им о якобы найденных покупателях и убедил переоформить машины на другое лицо, пообещав, что деньги за продажу будут выплачены через несколько дней.

После переоформления автомобилей мужчина распорядился полученными средствами по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный владельцам машин, составил 23 млн тенге.

В суде государственное обвинение представило доказательства вины подсудимого. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

По решению суда он признан виновным и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

В надзорном органе напомнили, что преступления против собственности влекут уголовную ответственность и призывает граждан внимательно относиться к сделкам с имуществом.

Ранее сообщалось, что 25-летний мужчина, работая руководителем отдела продаж автосалона, похитил имущество клиентов и компании на сумму 334 млн тенге.

По материалам дела, обвиняемый обманул клиентку, пообещав обменять её внедорожник стоимостью 90 млн тенге на новый автомобиль. Он продал машину, а вырученные средства потратил на личные нужды. Взамен женщине был передан новый внедорожник автосалона стоимостью 83 млн тенге без ведома руководства.

В Генеральной прокуратере сообщили, что мужчина реализовал оставленные в автосалоне на продажу автомобили стоимостью 68 млн и 34 млн тенге, а деньги присвоил. Также он продал принадлежащий компании новый Toyota Land Cruiser стоимостью 59 млн тенге по заниженной цене.

Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и растрате и назначил наказание ниже минимального порога – 5 лет 1 месяц лишения свободы при установленном минимуме в 7 лет. Смягчающими обстоятельствами стали молодой возраст и частичное признание вины.

Однако по протесту прокуратуры кассационная инстанция пересмотрела приговор и ужесточила наказание до 8 лет лишения свободы, учитывая, что причинённый ущерб не был возмещён.

Ранее мы писали, как автосалон привлекли к ответственности за отказ вернуть некачественный автомобиль после обращения клиента в суд. Покупатель приобрёл EXEED VX и сразу обнаружил дефект - машину уводило вправо, однако продавец не предложил ни замену, ни возврат средств. Проверка подтвердила нарушение прав потребителя. В итоге суд обязал автосалон вернуть 21,9 млн тенге, выплатить 100 тыс. тенге морального вреда и неустойку в размере 870 тыс. тенге. Решение вступило в законную силу.

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