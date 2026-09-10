Казахстанская компания оказалась в центре переговоров о концерте Шакиры в Бишкеке

В переговорах о возможном концерте Шакиры в Бишкеке участвует казахстанская компания. При этом официального контракта с певицей пока нет, и дата выступления остается неподтвержденной, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24.kg.

Генеральный директор Gamma Media Group, продюсер Ислам Сатаров рассказал изданию, что управление делами президента Кыргызстана ведет переговоры об организации концерта с казахстанской компанией Vi Project, которую возглавляет Ольга Ли. По его словам, казахстанская сторона привлекла посредническую компанию Life Nation для взаимодействия с менеджментом артистки.

Ранее сообщалось, что Шакира может выступить примерно в ноябре на открытой площадке «Бишкек Арена». Однако Сатаров утверждает, что договоренности пока не оформлены окончательно.

«Я, как продюсер, лично нахожусь в контакте с менеджерами Шакиры и на сегодня могу уверенно сказать, что официальный контракт с певицей кыргызская сторона еще не подписала», – заявил он.

Концерт может стоить около $10 млн

По оценке Сатарова, гонорар артистки такого уровня может составлять 6–7 миллионов долларов, а вместе с логистикой, техническим обеспечением, проживанием и перелетами общие расходы на проведение концерта способны приблизиться к 10 миллионам долларов.

Продюсер также считает, что подготовить подобное шоу за короткий срок непросто.

«Такие концерты не организуются так быстро, обычно подготовка начинается за год вперед. Все детали необходимо просчитать вплоть до чартерных рейсов. Нужно думать не только о местной аудитории, но и о мировой», – отметил Сатаров.

Он также обратил внимание на участие иностранной компании в организации мероприятия и задался вопросом, почему кыргызская сторона не привлекла к проекту местных продюсеров.

Казахстан уже фигурировал в другой концертной истории

Сатаров также вспомнил ранее обсуждавшееся выступление Канье Уэста в Бишкеке. По его версии, кыргызская сторона рассматривала возможность пригласить артиста, однако позднее более выгодное предложение якобы поступило от казахстанских организаторов, после чего концерт в Кыргызстане не состоялся.

При этом продюсер подчеркнул, что окончательное решение зависит не только от размера гонорара: артист и его команда самостоятельно выбирают страну, площадку и условия выступления. На данный момент концерт Шакиры в Бишкеке официально не подтвержден. Казахстанская Vi Project, по словам Сатарова, участвует в переговорах по его организации, однако детали возможного соглашения публично не раскрывались.

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