Казахстанская таеквондистка принесла стране очередную медаль ЧА в Монголии

Казахстанская спортсменка Назым Махмутова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по таеквондо, который проходит в Улан-Баторе.

Она успешно дошла до полуфинала в весовой категории до 73 кг, где встретилась с представительницей Китая Сун Цзе. В упорном поединке сильнее оказалась соперница – 2:1. Несмотря на поражение в шаге от финала, Махмутова завершила турнир с бронзовой наградой.

Эта медаль стала уже третьей для сборной Казахстана на нынешнем чемпионате. Ранее бронзу завоевали Еркебулан Енсегенов (до 54 кг) и Эльдар Биримбай (до 74 кг).

Таким образом, казахстанская команда уверенно продолжает пополнять медальную копилку турнира в Монголии.

Читайте также: