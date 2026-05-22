Казахстанская таеквондистка принесла стране очередную медаль ЧА в Монголии
Сегодня 2026, 15:50
71Фото: Казахстанская федерация таеквондо
Казахстанская спортсменка Назым Махмутова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по таеквондо, который проходит в Улан-Баторе.
Она успешно дошла до полуфинала в весовой категории до 73 кг, где встретилась с представительницей Китая Сун Цзе. В упорном поединке сильнее оказалась соперница – 2:1. Несмотря на поражение в шаге от финала, Махмутова завершила турнир с бронзовой наградой.
Эта медаль стала уже третьей для сборной Казахстана на нынешнем чемпионате. Ранее бронзу завоевали Еркебулан Енсегенов (до 54 кг) и Эльдар Биримбай (до 74 кг).
Таким образом, казахстанская команда уверенно продолжает пополнять медальную копилку турнира в Монголии.
