Казахстанца обязали выплачивать супруге алименты

Мангистауский суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание супруги до достижения их общим ребенком трехлетнего возраста.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрели гражданское дело о взыскании алиментов на содержание супруги.

Как установил суд, супруги заключили брак в 2024 году и воспитывают общего несовершеннолетнего ребенка. Ранее, в 2026 году, с мужчины уже были взысканы алименты на содержание ребенка. При этом официально брак между супругами расторгнут не был.

Женщина обратилась в суд, пояснив, что супруг добровольно не оказывает ей материальную помощь. Она попросила взыскать алименты на свое содержание до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Суд признал требования обоснованными. Решением суда с ответчика взысканы алименты в пользу супруги в размере 20 месячных расчетных показателей ежемесячно до достижения общим ребенком трех лет.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее 55 алиментщиков уклонялись от выплат детям в Туркестанской области.

Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела анализ исполнения судебных актов о взыскании алиментов.

Установлено, что отдельные должники, будучи трудоспособными, умышленно не устраивались на работу и уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию своих детей.

В результате принятых мер за последний год 50 должников были привлечены к административной ответственности по статье 669 Кодекса РК Об административных правонарушениях.

Кроме того, 5 должников, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов и игнорировавших требования судебных решений, привлечены к уголовной ответственности по статье 139 УК Республики Казахстан.

Ранее алматинец пытался снизить алименты, скрыв автомобиль.

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