Казахстанца обязали выплачивать супруге алименты
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мангистауский суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание супруги до достижения их общим ребенком трехлетнего возраста.
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрели гражданское дело о взыскании алиментов на содержание супруги.
Как установил суд, супруги заключили брак в 2024 году и воспитывают общего несовершеннолетнего ребенка. Ранее, в 2026 году, с мужчины уже были взысканы алименты на содержание ребенка. При этом официально брак между супругами расторгнут не был.
Женщина обратилась в суд, пояснив, что супруг добровольно не оказывает ей материальную помощь. Она попросила взыскать алименты на свое содержание до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Суд признал требования обоснованными. Решением суда с ответчика взысканы алименты в пользу супруги в размере 20 месячных расчетных показателей ежемесячно до достижения общим ребенком трех лет.
Решение суда вступило в законную силу.
Ранее 55 алиментщиков уклонялись от выплат детям в Туркестанской области.
Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела анализ исполнения судебных актов о взыскании алиментов.
Установлено, что отдельные должники, будучи трудоспособными, умышленно не устраивались на работу и уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию своих детей.
В результате принятых мер за последний год 50 должников были привлечены к административной ответственности по статье 669 Кодекса РК Об административных правонарушениях.
Кроме того, 5 должников, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов и игнорировавших требования судебных решений, привлечены к уголовной ответственности по статье 139 УК Республики Казахстан.
Ранее алматинец пытался снизить алименты, скрыв автомобиль.
Читайте также:
Самое читаемое
- Пропавшего срочника нашли в ВКО: названа причина ухода из части
- Военный из Казахстана отличился на подготовке в китайской академии
- Акимат сделал заявление по делу о возможном изнасиловании гражданки КНР
- Хотела развестись: в Семее женщину до смерти избили бейсбольной битой
- Беспилотники атаковали Рязань: сообщается о пожаре на предприятии и складе Wildberries