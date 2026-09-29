Когда отношения становятся опасными: что объединяет три женских трагедии в Абайской области

За последние месяцы в области Абай произошло несколько преступлений, жертвами которых стали женщины. В двух случаях юные девушки Дильназ и Диляра погибли от ножевых ранений. А 52–летняя семейчанка скончалась после того, как бывший муж забил её битой. У этих историй разные обстоятельства, но один тревожный мотив. Почему люди не справляются с эмоциями? Где начинается реальная угроза жизни? И как обезопасить себя от таких ситуаций, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

Три убийства

Громкие преступления, совершённые на почве ревности или личной неприязни, стали регулярно пополнять смертельную статистику Абайской области. Истории погибших женщин появляются с опасной регулярностью. Жители сочувствуют, обсуждают, забывают, а потом их снова будоражит очередная «чёрно–белая новость».

17 апреля 2026 года житель Семея подкараулил женщину и напал на неё. Он подготовился: избил её бейсбольной битой, не пожалев сил. В результате – 28 направленных ударов, тяжелейшие травмы и смерть на месте. Бывший муж погибшей не смирился с тем, что она хочет развестись с ним. Перед этим, по словам родственников, мужчина сжёг её личные вещи, документы, а также документы их общих детей.

Позже он чистосердечно признал свою вину в суде. Его лишили свободы на 12 лет и обязали взыскать компенсацию 10 млн. тенге в пользу брата погибшей.

Следующий нашумевший случай произошёл 13 июля в селе Бородулиха, в административном центре одного из процветающих районов области. Около 6 часов утра у собственного дома нашли тело 20–летней Дильназ. Сотрудники задержали по горячим следам местного жителя, её ровесника. По предварительной версии следствия, молодой человек и погибшая девушка были знакомы, а несчастный исход произошёл после конфликта на почве личных отношений.

Дело передали в суд. 28 сентября состоялось первое заседание, во время которого журналистам ограничили доступ к судебному процессу на период судебного следствия. Родители Дильназ настаивают на участии СМИ и переквалификации обвинения на более тяжкую часть статьи.

Фото: Альбина Халел

Буквально на днях, 21 сентября, горожан ошарашил аналогичный случай, произошедший на восточной окраине Семея в посёлке Водный. Обстоятельства и главные фигуранты дела очень похожи. 19–летняя студентка 3 курса по имени Диляра погибла посреди улицы после конфликта с бывшим парнем. 24–летний житель Семея пытался скрыться, но полицейские нашли его и поместили под стражу.

На теле погибшей осталось несколько смертельных ножевых ранений.

Родственники девушки считают, что это групповое, подстроенное убийство.

«Что происходит с нашей молодежью? Почему человеческая жизнь стала для кого-то настолько ничего не значить?» – задаются вопросом родные погибшей.

Диляра приехала в Семей два года назад, жила у родственников. Её похоронили в родном районе.

«Нет» – не повод для мести

В этих историях пострадавшими стали женщины, а фигурантами дел – мужчины, с которыми их связывали или, по имеющимся данным, ранее связывали личные отношения. Не оценивая обстоятельства конкретных уголовных дел, корреспондент BAQ.KZ попросил психологов рассказать, почему конфликты в отношениях могут перерастать в агрессию, какие признаки в поведении человека должны насторожить и как научиться справляться с сильными эмоциями.

Специалисты отмечают: одна из серьёзных проблем на сегодня – это недостаток навыков эмоциональной регуляции.

Психологи молодёжного центра здоровья «Жас Асыл» при Поликлинике №2 г. Семей Айгерим Балагазинова и Лаула Брик исследуют эту проблему в своей работе. Мы обратились к ним с вопросом, какие поведенческие паттерны должны настораживать, на что обращать внимание во время общения с людьми. И как справиться с нахлынувшими эмоциями.

«Сама по себе злость не делает человека опасным. Это защитная реакция, защитные эмоции. Вопрос в том, как человек привык с ней обходиться. Если он не умеет выдерживать сильное напряжение, принимать отказ, проговаривать конфликт, уходить из ситуации, то риск импульсивного поведения становится выше. Отказ другого человека – это не унижение и не повод для мести. Расставание не даёт право преследовать, угрожать или причинять вред. И ревность – это не доказательство любви. Когда появляется тотальный контроль, запреты, угрозы, то там начинается преследование. Это тревожные признаки, которые не стоит романтизировать», – высказалась психолог Лаула Брик.

Истоки агрессивного поведения и склонности к насилию могут формироваться еще в детстве, в том числе под влиянием семейной среды. Если ребёнок растёт в семье, где взрослые кричат друг на друга, угрожают, применяют физическую силу и таким образом решают конфликты, он может усвоить это как допустимую модель поведения.

«То же самое касается эмоций. Мальчикам часто говорят «Не плачь. Ты же мужчина, что ты как девочка, дай сдачи». Фактически ему запрещают проявлять уязвимость. А злость при этом остаётся. Поэтому мальчиков нужно учить не подавлять эмоции, а понимать их. Отвечать на вопрос: «Что я могу сделать с этим, не причиняя вреда другому человеку?», – приводит пример поведенческой модели Айгерим Балагазинова.

Когда у ребёнка отсутствуют границы и он привыкает, что любое его желание должно быть удовлетворено, что слова «нет» не существует или его можно оспорить, то, вырастая, такой ребёнок сталкивается с личными границами других людей. Девушка может не захотеть отношений, друг может отказать в просьбе, начальник может сделать замечание. Нужно учить выдерживать такие ситуации, говорят специалисты. Вседозволенность заканчивается там, где начинается чужое «нет».

Контроль – это не забота

Как распознать агрессивного партнёра? Психологи молодёжного центра проводят лекции и учат девушек обращать внимание на признаки, которые могут лучше слов рассказать о человеке.

«В начале отношений все стараются показать себя с лучшей стороны. Поэтому нужно смотреть, как человек разговаривает и относится к тем, перед кем ему не нужно производить впечатление: как он относится к официанту, продавцу, таксисту, к младшему, к пожилым людям. Как делают замечания при ком–то важном, как он относится к животным. Если он получает удовольствие от запугивания, оправдывает физическую агрессию, плохо переносит отказ, то это громкие звоночки», – говорит Лаула Брик.

Её коллега дополняет, что отдельно нужно смотреть на поведение внутри отношений.

«Если присутствуют чрезмерный контроль, требования, необходимость отчитываться, регулярная проверка телефона, запрет на ношение определённой одежды и общение с людьми, то нужно обратить на это внимание. К сожалению, некоторые девушки романтизируют эти проявления, принимая это за заботу», – рассказала психолог Айгерим Балагазинова.

Сейчас, в условиях огромного влияния социальных сетей, кинокультуры и большого объёма разной информации, у молодых, да и взрослых людей, большой выбор поведенческих моделей. Психологи советуют не забывать о главном: человек не может быть чьей–то собственностью.

Самооборона начинается раньше драки

Есть и другая сторона безопасности – умение распознать риск и не довести ситуацию до физического столкновения. Инструктор по самообороне Алия Касымова специализируется на вопросах детской и подростковой самообороны, личной безопасности. Она занимается айкидо с 1999 года и имеет черный пояс, первый дан. Последние три года она обучает детей навыкам безопасного поведенияТретий год обучает детей навыкам безопасного поведения. Она считает, что боевые приёмы не должны становиться первым инструментом защиты.

«Лучшая драка – та, что не состоялась», – говорит она.

На занятиях она объясняет детям, как распознать потенциально опасное поведение, держать дистанцию, привлечь внимание окружающих, правильно кричать, отказываться от требований незнакомого взрослого и освободиться от захвата. Главное – не победить нападающего, а выйти из опасной ситуации с минимальным риском. Это особенно важно для детей, подростков и девушек.

«На мой взгляд, задача самообороны в первую очередь – не вступать в конфликт, вовремя распознать опасность, сохранить дистанцию и выйти из ситуации с минимальным риском. Если есть возможность уйти, убежать, привлечь внимание или обратиться за помощью, именно это и должно быть первым выбором. Но если нападение неизбежно, а убежать некуда, то тогда в ход вступает самооборона», – прокомментировала Алия Касымова

Основные правила, которым учит наша собеседница, звучат так:

Первое правило: преступник может выглядеть как обычный человек.

«Почти все дети считают, что преступник – это мужчина в чёрной одежде, маске, с оружием в руках. Именно поэтому сложно усвоить другой образ преступника – обычного улыбчивого человека любого возраста. Дети не воспринимают его как потенциально опасного человека», – говорит Алия.

Второе правило: взрослым помогают взрослые.

«Если взрослому человеку нужна помощь, то он должен по возможности обратиться к другому взрослому», – говорит спикер.

Третье правило: два метра – три секунды.

«Это одно из самых важных правил, которое означает, что подпускать к себе ближе, чем на 2 метра и разговаривать более 3 секунд – нельзя», – подытожила советы Алия Касымова.

Инструктор по самообороне пыталась продвигать на уровне города и государственных структур проект по детской безопасности. Но столкнулась с определённым сопротивлением.

«В ходе разговора мне сказали, что мы живём в безопасной стране и «мы не Афганистан». Также прозвучало мнение, что я не педагог и мои занятия не являются чем–то принципиально новым, а дети и так всё знают на теории. Я согласна с тем, что безопасность детей и девушек – не новая тема. Но для меня вопрос заключается в другом: насколько практически люди умеют действовать в конкретной опасной ситуации. Знать правила и уметь применить их в стрессовой ситуации – не одно и то же, поэтому я продолжаю продвигать эту идею самостоятельно», – рассказала Алия Касымова.

Умение распознавать угрозу, говорить о своих чувствах и принимать чужое „нет“ формируется задолго до взрослой жизни. А трагедия редко начинается с удара.