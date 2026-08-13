Огнеборцы ликвидировали возгорание на складе в Алматы
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В Алматы полностью ликвидировали пожар в складском помещении.
Напомним, в Жетысуском районе города на улице Тобаякова произошел пожар в складском помещении.
По прибытии первых пожарных подразделений на месте было установлено горение открытым пламенем. Для тушения пожара спасатели создали три участка.
Работы осложнялись сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. На месте происшествия также работал оперативный штаб.
В ликвидации пожара были задействованы спасатели ДЧС, специалисты ТЭЦ Алматы, «Водоканала», «Алматы Тазалык», пожарный поезд КТЖ и автопоезд.
Информация о пострадавших на линию 112 не поступала.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован.
Причины возгорания и другие обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что в Алматы загорелась трансформаторная подстанция.
Возгорание трансформаторной подстанции произошло в Ауэзовском районе по улице Толе би.
По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Пожар получил развитую форму.
На месте был создан штаб пожаротушения. Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу пожара. Была организована бесперебойная подача воды. На тушение подано несколько пенных и водяных стволов.
Принятыми мерами удалось сбить открытое пламя и ликвидировать пожар на площади 50 кв. м.
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