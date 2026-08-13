В Алматы полностью ликвидировали пожар в складском помещении.

Напомним, в Жетысуском районе города на улице Тобаякова произошел пожар в складском помещении.

По прибытии первых пожарных подразделений на месте было установлено горение открытым пламенем. Для тушения пожара спасатели создали три участка.

Работы осложнялись сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. На месте происшествия также работал оперативный штаб.

В ликвидации пожара были задействованы спасатели ДЧС, специалисты ТЭЦ Алматы, «Водоканала», «Алматы Тазалык», пожарный поезд КТЖ и автопоезд.

Информация о пострадавших на линию 112 не поступала.

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован.

Причины возгорания и другие обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в Алматы загорелась трансформаторная подстанция.

Возгорание трансформаторной подстанции произошло в Ауэзовском районе по улице Толе би.

По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Пожар получил развитую форму.

На месте был создан штаб пожаротушения. Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу пожара. Была организована бесперебойная подача воды. На тушение подано несколько пенных и водяных стволов.

Принятыми мерами удалось сбить открытое пламя и ликвидировать пожар на площади 50 кв. м.

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