Силами МЧС пожар в кафе в Жетысуском районе Алматы полностью ликвидирован.

Напомним, сегодня на пульт 112 поступило сообщение о задымлении в заведении общественного питания. По прибытии спасателей было установлено открытое горение. Пожарные работали по повышенному рангу вызова.

В ходе тушения спасатели вынесли из опасной зоны пять газовых и два кислородных баллона, что позволило предотвратить дальнейшее осложнение ситуации.

Пожар полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что двухэтажный частный дом загорелся в Петропавловске.

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