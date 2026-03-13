В Казахстане практически не проходит и дня без новостей о новых схемах интернет-мошенничества. Людей обманывают через фальшивые инвестиционные проекты, звонки «из банка», предложения лёгкого заработка и даже через государственные темы. Редакция BAQ.KZ направила официальные запросы, чтобы выяснить, какова реальная статистика, кто чаще всего становится жертвой интернет-мошенников и как можно обезопасить себя.

Так, в Жамбылской области супругов осудили за продажу несуществующих товаров через WhatsApp - от их действий пострадали 112 человек, а общий ущерб превысил 51 млн тенге.

В Астане к ответственности привлекли мужчину, который передал мошенникам свои банковские счета для вывода похищенных денег.

А в Костанайской области полиция выявила женщину, активировавшую сотни SIM-карт для интернет-аферистов.

Более того, злоумышленники начали использовать даже тему референдума, обзванивая граждан и пытаясь получить SMS-коды якобы для «регистрации голосования».

Кто чаще попадается на уловки мошенников

Как сообщили в Министерстве внутренних дел в ответ на официальный запрос редакции, чаще всего жертвами интернет-мошенничества становятся две категории граждан.

«Чаще всего жертвами интернет-мошенничества становятся пожилые граждане, желающие инвестировать свои средства и попадающие на схемы мошенников, а также студенты, которых привлекают предложения “лёгкого заработка”, например участие в дропах и посреднических схемах», — сообщили в МВД.

По данным ведомства, в 2024–2025 годах активно применяются новые методы борьбы с киберпреступностью. Среди них — внедрение антифрод-систем, мониторинг подозрительных транзакций, блокировка переводов по сомнительным схемам и установление лимитов на операции через электронные платёжные системы.

Также правоохранительные органы активно выявляют так называемых «дропов» — людей, которые за вознаграждение передают мошенникам свои банковские карты или счета для вывода денег.

Миллиардные потери

По официальным данным, финансовый ущерб от киберпреступлений в Казахстане продолжает расти.

В прошлом году общий ущерб составил 16,4 млрд тенге, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы. При этом на досудебной стадии удалось возместить лишь 42,2% причинённого ущерба.

По информации Комитета по правовой статистике, правонарушения в сфере информатизации и связи совершили 98 человек, из которых 62,2% — безработные. При этом большинство из них имели высшее или среднее специальное образование.

В киберпреступления оказались вовлечены и государственные служащие. В январе–октябре 2025 года было зарегистрировано четыре таких случая.

В целом число лиц, совершивших преступления в этой сфере, выросло в 4,3 раза по сравнению с предыдущим годом.

При этом правоохранительные органы продолжают активно бороться с мошенниками. В прошлом году было:

заблокировано более 19 млн поддельных сайтов;

перекрыто 85 млн мошеннических звонков;

изъято более 100 тыс. SIM-карт;

ликвидировано 13 мошеннических call-центров (7 за рубежом и 6 в Казахстане).

Что делать, если столкнулись с мошенниками

Эксперты и правоохранительные органы сходятся во мнении: главный способ защиты — осторожность и критическое отношение к любым финансовым предложениям в интернете.

Казахстанцам рекомендуют не сообщать посторонним банковские данные, не переводить деньги незнакомым людям и внимательно проверять любые инвестиционные предложения, особенно если обещается быстрая и гарантированная прибыль.

Если человек всё же стал жертвой мошенников, необходимо как можно быстрее обратиться в банк и правоохранительные органы. Чем раньше будет подано заявление, тем выше вероятность заблокировать подозрительные транзакции и вернуть деньги.