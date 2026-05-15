Лидеры стран ОТГ приняли Туркестанскую декларацию

Сегодня 2026, 18:21
По итогам саммита главы государств – членов ОТГ подписали Туркестанскую декларацию, передает BAQ.kz.

Напомним, в Туркестане стартовал неформальный саммит Организации тюркских государств с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и лидеров стран-участниц объединения. Главными темами встречи стали искусственный интеллект, цифровое развитие и укрепление регионального сотрудничества. В мероприятии принимают участие главы государств-членов ОТГ, включая Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В ходе саммита стороны обсудили актуальные вопросы регионального взаимодействия, развитие торгово-экономических связей, транспортных коридоров, а также расширение сотрудничества в сфере инноваций и высоких технологий.

Ключевой темой встречи в этом году обозначены искусственный интеллект и цифровое развитие. Лидеры обменялись мнениями по вопросам цифровой трансформации, внедрения ИИ и совместных технологических инициатив в рамках тюркского пространства.

Туркестан выбран площадкой саммита не случайно – город считается одним из главных духовных и исторических центров тюркского мира.

Ранее корреспондент BAQ.KZ подробно изучила, как за последние годы отношения Казахстана и Турции вышли далеко за рамки символического «тюркского братства» и постепенно превратились в прагматичный союз, основанный на логистике, инвестициях, энергетике и технологиях. Сегодня Астану и Анкару связывают уже не только общая история и культура, но и транспортные коридоры, многомиллиардные проекты, искусственный интеллект и цифровая трансформация.

Напомним, в беседе с BAQ.KZ доктор, преподаватель кафедры международных отношений Университета Османие имени Коркута Аты (Турция) Эмрах Кая заявил, что тема искусственного интеллекта впервые становится одной из центральных в повестке ОТГ, поскольку тюркские государства стремятся адаптироваться к новым глобальным технологическим изменениям и усилить собственную интеграцию.

