Машина перевернулась после столкновения на мосту в Астане

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей перевернулся.

По предварительным данным, авария произошла на мосту со стороны проспекта Кошкарбаева.

Как сообщили в Департаменте полиции города, 19-летний водитель Hyundai Elantra, двигаясь по крайней правой полосе, начал перестраиваться в левый ряд, но не убедился в безопасности маневра.

В результате автомобиль столкнулся с Geely Emgrand, который двигался в попутном направлении.

После удара Geely Emgrand по инерции выехал с траектории движения и опрокинулся на крышу. Водителя доставили в медицинское учреждение, где после обследования он был отпущен.

Hyundai Elantra поместили на специализированную стоянку.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и внимательно выполнять маневры. При перестроении важно заранее убедиться в безопасности действий, поскольку даже небольшая ошибка может привести к серьезным последствиям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее на проспекте Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По данным городского Департамента полиции, водитель Audi при выполнении обгона не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Chery, который двигался в попутном направлении.

После удара автомобиль Audi потерял управление и перевернулся на крышу.

В результате аварии никто не пострадал.

Водитель Audi привлечён к административной ответственности.

Ранее автобус столкнулся с локомотивом в Астане.

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