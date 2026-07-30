Машина перевернулась после столкновения на мосту в Астане
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В столице произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей перевернулся.
По предварительным данным, авария произошла на мосту со стороны проспекта Кошкарбаева.
Как сообщили в Департаменте полиции города, 19-летний водитель Hyundai Elantra, двигаясь по крайней правой полосе, начал перестраиваться в левый ряд, но не убедился в безопасности маневра.
В результате автомобиль столкнулся с Geely Emgrand, который двигался в попутном направлении.
После удара Geely Emgrand по инерции выехал с траектории движения и опрокинулся на крышу. Водителя доставили в медицинское учреждение, где после обследования он был отпущен.
Hyundai Elantra поместили на специализированную стоянку.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и внимательно выполнять маневры. При перестроении важно заранее убедиться в безопасности действий, поскольку даже небольшая ошибка может привести к серьезным последствиям.
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Ранее на проспекте Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
По данным городского Департамента полиции, водитель Audi при выполнении обгона не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Chery, который двигался в попутном направлении.
После удара автомобиль Audi потерял управление и перевернулся на крышу.
В результате аварии никто не пострадал.
Водитель Audi привлечён к административной ответственности.
Ранее автобус столкнулся с локомотивом в Астане.
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