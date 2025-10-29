Смышляева: Поправки Сената не меняют содержание законов об ИИ
Мажилис Парламента РК принял поправки Сената к закону "Об искусственном интеллекте" и сопутствующим законодательным актам, передает BAQ.KZ.
Руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева сообщила, что всего Сенатом было внесено 16 поправок, при этом ни одна из них не меняет суть принятых законов.
"Все они носят редакционный и уточняющий характер. Поскольку данные корректировки никак не повлияют на правоприменение, считаем возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента", — подчеркнула Смышляева.
Поправки направлены на уточнение формулировок и устранение технических неточностей, не влияя на действующие нормы регулирования искусственного интеллекта. Таким образом, закон вступает в силу с учётом согласованных редакционных правок, сохраняя первоначальные положения, касающиеся развития и применения технологий ИИ в Казахстане.
Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект не приведёт к массовым увольнениям. Напомним, Казахстан внедряет экологические ИИ-системы.
Министерство внутренних дел Казахстана начинает использование искусственного интеллекта для повышения прозрачности и эффективности отбора кандидатов на службу.
Также искусственный интеллект будет выявлять уклонение от налогов в Казахстане.
