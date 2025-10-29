Мажилис Парламента РК принял поправки Сената к закону "Об искусственном интеллекте" и сопутствующим законодательным актам, передает BAQ.KZ.

Руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева сообщила, что всего Сенатом было внесено 16 поправок, при этом ни одна из них не меняет суть принятых законов.

"Все они носят редакционный и уточняющий характер. Поскольку данные корректировки никак не повлияют на правоприменение, считаем возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента", — подчеркнула Смышляева.

Поправки направлены на уточнение формулировок и устранение технических неточностей, не влияя на действующие нормы регулирования искусственного интеллекта. Таким образом, закон вступает в силу с учётом согласованных редакционных правок, сохраняя первоначальные положения, касающиеся развития и применения технологий ИИ в Казахстане.

