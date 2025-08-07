Официальную причину пожара на одном из крупнейших рынков столицы - "BIG Шанхай" назовут не раньше конца августа. Об этом заявил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев на брифинге в Правительстве, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам представителя МЧС, расследование по факту происшествия продолжается, экспертиза ещё не завершена. Однако один из главных вопросов, прозвучавших от журналистов, касался не только обстоятельств пожара, но и того, как столь крупный рынок оказался вне сферы контроля надзорных органов.

Турсынбаев пояснил, что ранее на объекте проводился аудит пожарной безопасности, по результатам которого нарушений выявлено не было. Поэтому в последующем проверки не проводились. Более того, с 2020 по 2023 годы в Казахстане действовал мораторий на проверки субъектов бизнеса, включая крупные торговые объекты.

"Мы немного не успели. Когда прибыли, внутри уже всё горело. Одна из сторон здания обрушилась. Но несмотря на это, наши сотрудники тушили огонь до 18:30. Нам удалось не допустить распространения огня на соседний рынок "Орда", - отметил вице-министр.

Он также добавил, что в текущем году МЧС уже проверило 63 крупных объекта торговли и выявило 941 нарушение требований пожарной безопасности. В связи с этим, по его словам, в законодательство уже внесены изменения.

"Теперь торговые объекты с большим скоплением людей подлежат обязательному страхованию. Уверен, такие меры повысят уровень пожарной безопасности", - подчеркнул Турсынбаев.

Окончательные выводы о причинах возгорания МЧС обещает предоставить к концу августа.

Напомним, в ночь на 18 июля в Астане вспыхнул крупный пожар в торговом доме "BIG Шанхай". В ходе тушения пострадали трое сотрудников ДЧС, один из них был госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга. Двоим другим оказали помощь на месте, после чего отпустили домой.

Торговцы, понёсшие убытки в результате пожара, заявили, что до сих пор не получили никакой помощи. По их словам, руководство рынка с ними не связывалось.

В результате масштабного пожара на рынке "BIG Шанхай" пострадали свыше 300 предпринимателей. Многие из них заявили о полной утрате имущества и риске банкротства.