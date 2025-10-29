На заседании Мажилиса депутат Сергей Пономарев обратился с депутатским запросом к министру искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслану Мадиеву и министру внутренних дел Ержану Саденову с требованием об усилении борьбы с дипфейками. Он просит представителей ведомств разработать специальные системы и алгоритмы, передает BAQ.KZ.

Как оказалось, депутат уже был жертвой такой технологии. Его изображение и голос были полностью подделаны, использованы в ролике, в котором просили деньги.

"Мы уже видели дипфейки с участием зарубежных политиков и даже с использованием образа Президента нашей страны. Качество подделок растёт и с ним растут риски манипуляции общественным мнением, дискредитации государственных органов и дестабилизации общественно-политической ситуации", - подчеркнул депутат.

Пономарев считает, что последствиями таких дипфейков могут быть катастрофическими и просит действовать на опережение. По мнению мажилисмена, необходимо вменить в обязанности центра мониторинга и экспертизы цифрового контента – обеспечение и оперативное выявление дипфейков и их блокировку. А также разработать систему подтверждения подлинности цифровых изображений и видеоматериалов. При этот инструмент должен быть доступен всем. Кроме того, отмечает депутат, важно провести широкую информационную кампанию, чтобы объяснить казахстанцам, как выявлять дипфейки.

Сегодня Мажилис Парламента РК принял поправки Сената к закону "Об искусственном интеллекте". Руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева сообщила, что всего Сенатом было внесено 16 поправок, при этом ни одна из них не меняет суть принятых законов.

