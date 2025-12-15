Минэнерго ускоряет поставку двух новых ВПУ для КТК из ОАЭ
После повреждения Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ведутся восстановительные работы. Поставку новых установок планируют ускорить, сообщил на брифинге министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.
29 ноября атака беспилотных катеров повредила причальное устройство на терминале.
"Сейчас водолазы выполняют все работы по восстановлению плавучести данного выносного причального устройства (ВПУ). Необходимо будет попасть внутрь ВПУ и оценить повреждения технологического оборудования.
Если нам удастся провести ремонтные работы ВПУ-2 также будет включен в строй. Несмотря на восстановительные работы, сейчас министерством и национальной нефтегазовой компанией принимаются все меры по доставке двух новых ВПУ, которые были произведены в Объединенных Арабских Эмиратах", – сказал министр на брифинге.
Ранее Ерлан Аккенженов подчеркнул, что 80 процентов нефти, добываемой в Казахстане, идет через Каспийский трубопроводный консорциум.
Ремонт КТК в Новороссийске осложняют погодные условия.
Сообщалось, что Казахстан ведет закрытые переговоры с Украиной по ситуации вокруг КТК.
