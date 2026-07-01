Мошенники убедили пенсионерку продать квартиру в Актюбинской области

В Актюбинской области 71-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась квартиры.

По данным Департамента полиции, все началось с звонка в WhatsApp. Неизвестный представился сотрудником ТОО "Энерго Снаб" и под предлогом замены электросчетчика попросил назвать код, пришедший с номера 1414.

После этого женщине начали звонить якобы сотрудники eGov.kz и "службы безопасности Национального Банка". Они сообщили о "попытке хищения средств" и убедили пенсионерку перевести деньги на "безопасный счет".

Под психологическим давлением женщина оформила кредит на 500 тысяч тенге и перевела деньги мошенникам.

Затем злоумышленники убедили ее, что для "сохранности имущества" необходимо срочно продать квартиру. Пенсионерка продала жилье за 7,5 млн тенге и передала все деньги мошенникам – часть через банковские переводы, часть через курьера.

Отмечается, что сотрудники банка пытались предупредить женщину о возможном мошенничестве и отговорить ее от переводов, однако она продолжила действия под влиянием злоумышленников.

Полиция напоминает гражданам, что сотрудники госорганов, банков и коммунальных служб никогда не запрашивают коды из SMS, не просят оформлять кредиты и не требуют перевода денег на "безопасные счета" или продажи имущества.

Правоохранители призывают казахстанцев проводить разъяснительную работу с пожилыми родственниками и при подозрительных звонках немедленно прекращать разговор и обращаться в полицию.

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Ранее сообщалось, что 1,5 млрд тенге исчезли у пожилых алматинцев после звонков от "госорганов".

Можно ли потерять деньги, сообщив SMS-код "курьеру" службы доставки – объясняем в материале.

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