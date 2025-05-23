"Мой братишка умер, а ты смеешься": в суде по делу Шерзата показали эмоциональную очную ставку
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В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. На очередном заседании была продемонстрирована видеозапись очной ставки между дядей погибшего Нурганатом Гаипбаевым и подсудимым Дидаром Калиахметом, передает корреспондент BAQ.KZ.
В ходе очной ставки адвокат Гаипбаева обратился к следователю с просьбой сделать замечание.
"Следователь, сделайте замечание подсудимому, он всё это время сидит и смеется", - сказала адвокат.
На это следователь ответил:
"Не мешайте. Это его право – смеяться, плакать".
Затем последовала эмоциональная реакция самого Нурганата Гаипбаева.
"Мой братишка умер, а ты будешь сидеть смеяться?", - обратился он к Калиахмету.
Подсудимый в свою очередь тоже был резок.
"Ты врешь сидишь".
"В смысле вру? Признай то, что было. Что?!", - не сдержал эмоции Нурганат.
Следователю и адвокатам с трудом удалось успокоить обе стороны.
Ранее несовершеннолетний подсудимый признался на очной ставке о давлении.
Были обнародованы видеозаписи очной ставки погибшего Нурканата Гаипбаева и подсудимого Нуркияса Ильясова.
Также в суде показали очную ставку Гайыпбаева и Сакиева.
Позже гособвинитель Сарсенбай зачитала стенограмму очной ставки между матерью погибшего — Бишимбиевой — и одним из подсудимых, Дидаром Калиахметом. Она обвинила Калиахмета в избиении Шерзата.
Также воспроизвели видео с очной ставки между двумя фигурантами — Шынгысом Бельгожаевым и Нурканатом Гайыпбаевым. На записи дядя погибшего утверждал, что именно Шынгыс воткнул нож в Шерзата.
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