В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. На очередном заседании была продемонстрирована видеозапись очной ставки между дядей погибшего Нурганатом Гаипбаевым и подсудимым Дидаром Калиахметом, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе очной ставки адвокат Гаипбаева обратился к следователю с просьбой сделать замечание.

"Следователь, сделайте замечание подсудимому, он всё это время сидит и смеется", - сказала адвокат.

На это следователь ответил:

"Не мешайте. Это его право – смеяться, плакать".

Затем последовала эмоциональная реакция самого Нурганата Гаипбаева.

"Мой братишка умер, а ты будешь сидеть смеяться?", - обратился он к Калиахмету.

Подсудимый в свою очередь тоже был резок.

"Ты врешь сидишь". "В смысле вру? Признай то, что было. Что?!", - не сдержал эмоции Нурганат.

Следователю и адвокатам с трудом удалось успокоить обе стороны.

Ранее несовершеннолетний подсудимый признался на очной ставке о давлении.

Были обнародованы видеозаписи очной ставки погибшего Нурканата Гаипбаева и подсудимого Нуркияса Ильясова.

Также в суде показали очную ставку Гайыпбаева и Сакиева.

Позже гособвинитель Сарсенбай зачитала стенограмму очной ставки между матерью погибшего — Бишимбиевой — и одним из подсудимых, Дидаром Калиахметом. Она обвинила Калиахмета в избиении Шерзата.

Также воспроизвели видео с очной ставки между двумя фигурантами — Шынгысом Бельгожаевым и Нурканатом Гайыпбаевым. На записи дядя погибшего утверждал, что именно Шынгыс воткнул нож в Шерзата.