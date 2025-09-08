Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в кулуарах Правительства прокомментировал слухи о его задержании, передает BAQ.KZ.

"Даже комментировать нечего. Вы видели, что у меня были рабочие совещания. Вам известно о том, что я разговаривал по телефону со своими коллегами из других стран. Были рабочие встречи с инвесторами. Все как обычно", - сказал Нуртлеу.

На вопрос будет ли он подавать в суд ответил так: "Мы живем в правовом государстве. Казахстан является светским государством. Есть соответствующие органы. Пусть они этим занимаются, если это надо".

Сегодня министр иностранных дел Мурат Нуртлеу прибыл в здание Правительства на ежегодное послание Президента. Его появление вызвало ажиотаж: журналисты буквально окружили дипломата.

Напомним, 4 сентября в СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева.

МИД Казахстана официально опроверг слухи о задержании министра.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева сразу выступила с обращением к журналистам на фоне публикаций о якобы задержанных госслужащих. Она предупредила об ответственности за распространение фейковых новостей.

Позже Центр по борьбе с дезинформацией СЦК сделал заявление по поводу информации задержания Нуртлеу и Гаджиева.