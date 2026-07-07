Мужчина поплатился свободой за оскорбление врача в Жамбылской области

Кордайский районный суд Жамбылской области рассмотрел административное дело в отношении гражданина Ю., которого признали виновным в проявлении неуважения к медицинскому работнику при исполнении служебных обязанностей.

Как установил суд, в июне 2026 года мужчина находился на приеме в больнице села Сортобе, где в адрес медицинского работника допустил нецензурные высказывания.

Вину гражданина подтвердили протокол об административном правонарушении, показания врача и свидетелей. В судебном заседании мужчина свою вину не признал.

Потерпевшая сторона сообщила, что не прощает правонарушителя и попросила назначить ему наказание в виде административного ареста.

Суд учел, что нарушение было совершено впервые, при этом отягчающих обстоятельств установлено не было. В итоге гражданин Ю. признан виновным по части 2 статьи 80-1 Кодекса об административных правонарушениях и получил 10 суток административного ареста.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, главой государства был подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан".Согласно документу за угрозу применения насилия в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи положен штраф от 200 до 500 МРП. Либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 300 часов, или ограничение или лишение свободы сроком до двух лет. При наличии отягчающих обстоятельств наказание меняется – от двух до трёх лет ограничения или лишения свободы.

Если в отношении медработника применили насилие, не опасное для жизни и (или) здоровья, назначается штраф в размере от 500 до 1000 МРП. Или исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы сроком от двух до трёх лет. При наличии отягчающих обстоятельств усиливает наказание – от трёх до семи лет ограничения либо лишения свободы. При применении насилия, опасного для жизни и здоровья полагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств – от 7 до 12 лет.

Эксперты говорят, что на протяжении последних 10-15 лет профессиональное сообщество наблюдало рост негативного отношения к медицинским работникам. По мнению президента Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслава Локшина, закон стал как никогда своевременным.

Ранее нетрезвый мужчина напал на фельдшера в Северном Казахстане.

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