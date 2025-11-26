Уголовное дело по факту смерти фельдшера скорой помощи Улдана Мырзуан в Астане находится на особом контроле, сообщил на пленарном заседании Мажилиса заместитель Министра внутренних дел РК Санжар Адилов, передает BAQ.KZ.

8 ноября в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки с фасада жилого дома. На месте пострадала фельдшер, на нее упал кондиционер. Пострадавшей провели трепанацию черепа. 18 ноября Улдана Мырзуан скончалась.

Депутат Абуталип Мутали поднял вопрос о том, что ситуация с недоброкачественным строительством носит системный характер: ответственность между всеми участниками стройки размыта, контроль часто сводится к формальным проверкам, в итоге под удар попадают исполнители, а заказчики и должностные лица избегают наказания. В связи с этим он поинтересовался, можно ли считать действующий механизм правового регулирования достаточным для реальной защиты граждан и привлечения к ответственности всех виновных.

"Данное уголовное дело находится на особом контроле. Сегодня назначена комплексная судебно-строительная экспертиза. Все необходимые документы из ГАСКа, УЗО, а также все документы, которые явились основанием для приемки данного вида работы, мы приобщили в материалы уголовного дела, ожидаем получения экспертизы.

Между тем, хотелось бы сказать о том, что действующая редакция статьи Уголовного кодекса предусматривает иные квалифицирующие признаки, такие как привлечение должностных лиц первых руководителей. Поэтому будет обеспечена полнота, всесторонность расследования. Что касается всех тех аспектов, о которых вы задали, мы их дополнительно тоже учтем", - сказал Адилов, говоря о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по ужесточению наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.