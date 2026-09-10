«На ваше имя выпустили ЭЦП»: мошенники придумали новую схему обмана
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Злоумышленники придумали новую схему обмана казахстанцев – они представляются сотрудниками eGov и сообщают о якобы оформленной на имя гражданина электронной цифровой подписи. После этого к разговору подключаются сообщники и убеждают человека перевести деньги на «безопасный счёт».
Сколько случаев выявили
По данным Генеральной прокуратуры, несмотря на общее снижение интернет-мошенничеств, преступники продолжают менять способы обмана.
Количество зарегистрированных интернет-мошенничеств в Казахстане снизилось на 14,8% – с 17,2 тыс. до 14,6 тыс. случаев.
При этом только за последний месяц в стране зафиксировали почти 30 фактов, когда мошенники представлялись сотрудниками eGov.
Как работает новая схема
Злоумышленник звонит гражданину и сообщает, что от его имени якобы оформлена электронная цифровая подпись или совершены другие действия.
Затем в разговор вступают сообщники. Они представляются сотрудниками банков или других организаций и заявляют, что на имя потерпевшего якобы оформляют кредиты.
Под предлогом предотвращения незаконных операций мошенники убеждают человека перевести деньги на указанные ими счета.
Кто стал жертвой
Один из таких случаев произошёл с жительницей Тараза.
Сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником eGov. Он сообщил, что на её имя якобы выпущена ЭЦП.
Позже через WhatsApp с женщиной связались другие лица. Они заявили, что на её имя якобы оформлены кредиты сразу в семи банках.
Поверив мошенникам, жительница Тараза перевела на счета третьих лиц более 2 млн тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Как не стать жертвой
Генеральная прокуратура призывает граждан сохранять бдительность и напоминает: сотрудники государственных органов и сервисов не требуют по телефону переводить деньги, оформлять кредиты или перечислять средства на «безопасные счета».
При подозрительном звонке необходимо прекратить разговор и самостоятельно связаться с государственным органом или банком по официальным каналам.
Также не следует сообщать посторонним:
- SMS-коды;
- пароли;
- данные банковских карт;
- сведения об электронной цифровой подписи;
- другие конфиденциальные данные.
«Если неизвестный требует срочно перевести деньги, оформить кредит или назвать код из SMS – разговор лучше немедленно прекратить», – напомнили в ведомстве.
Ранее казахстанцев предупредили о мошенниках, оформляющих «защитные» кредиты.
Злоумышленники убеждают граждан оформить кредит якобы для защиты от мошенников.
Мошенники продолжают активно использовать методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к мобильным устройствам и банковским сервисам граждан.
Одной из наиболее распространенных схем стал так называемый «защитный», «технический» или «зеркальный» кредит.
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