Злоумышленники придумали новую схему обмана казахстанцев – они представляются сотрудниками eGov и сообщают о якобы оформленной на имя гражданина электронной цифровой подписи. После этого к разговору подключаются сообщники и убеждают человека перевести деньги на «безопасный счёт».

Сколько случаев выявили

По данным Генеральной прокуратуры, несмотря на общее снижение интернет-мошенничеств, преступники продолжают менять способы обмана.

Количество зарегистрированных интернет-мошенничеств в Казахстане снизилось на 14,8% – с 17,2 тыс. до 14,6 тыс. случаев.

При этом только за последний месяц в стране зафиксировали почти 30 фактов, когда мошенники представлялись сотрудниками eGov.

Как работает новая схема

Злоумышленник звонит гражданину и сообщает, что от его имени якобы оформлена электронная цифровая подпись или совершены другие действия.

Затем в разговор вступают сообщники. Они представляются сотрудниками банков или других организаций и заявляют, что на имя потерпевшего якобы оформляют кредиты.

Под предлогом предотвращения незаконных операций мошенники убеждают человека перевести деньги на указанные ими счета.

Кто стал жертвой

Один из таких случаев произошёл с жительницей Тараза.

Сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником eGov. Он сообщил, что на её имя якобы выпущена ЭЦП.

Позже через WhatsApp с женщиной связались другие лица. Они заявили, что на её имя якобы оформлены кредиты сразу в семи банках.

Поверив мошенникам, жительница Тараза перевела на счета третьих лиц более 2 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Как не стать жертвой

Генеральная прокуратура призывает граждан сохранять бдительность и напоминает: сотрудники государственных органов и сервисов не требуют по телефону переводить деньги, оформлять кредиты или перечислять средства на «безопасные счета».

При подозрительном звонке необходимо прекратить разговор и самостоятельно связаться с государственным органом или банком по официальным каналам.

Также не следует сообщать посторонним:

SMS-коды;

пароли;

данные банковских карт;

сведения об электронной цифровой подписи;

другие конфиденциальные данные.

«Если неизвестный требует срочно перевести деньги, оформить кредит или назвать код из SMS – разговор лучше немедленно прекратить», – напомнили в ведомстве.

Ранее казахстанцев предупредили о мошенниках, оформляющих «защитные» кредиты.

Злоумышленники убеждают граждан оформить кредит якобы для защиты от мошенников.

Мошенники продолжают активно использовать методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к мобильным устройствам и банковским сервисам граждан.

Одной из наиболее распространенных схем стал так называемый «защитный», «технический» или «зеркальный» кредит.

Читайте также: