Назначен новый первый заместитель генпрокурора Казахстана
Сегодня, 10:18
Фото: gov.kz
Распоряжением Главы государства Ташимбаев Тимур Газизбекович освобожден от должности первого заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Первым заместителем Генпрокурора распоряжением Президента назначен Умиралиев Жандос Жанибекович, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Ранее Гани Бейсембаева освободили от должности министра просвещения. Следом Жулдыз Сулейменова была назначена министром просвещения РК.
Жаслан Мадиев стал вице-премьером – министром ИИ и цифрового развития.
Позже в Акорде объяснили последние кадровые перестановки.
