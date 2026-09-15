Назначена дата первого заседания по делу Санжара Бокаева
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Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении общественника Санжара Бокаева состоится 28 сентября в Алматы, передает BAQ.KZ.
Как сообщил адвокат Бокаева Радмир Утепов, заседание назначено на 09:30 в Алмалинском районном суде.
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Ранее защитник сообщал, что уголовное дело в отношении Санжара Бокаева поступило в Алмалинский районный суд.
В чем подозревают Бокаева
Санжар Бокаев был задержан в Алматы 18 марта 2026 года в рамках расследования уголовного дела.
По данным следствия, он подозревается в распространении заведомо ложной информации, которая, как считают правоохранительные органы, была направлена на формирование негативного общественного мнения.
Следствие утверждает, что в социальных сетях публиковались видеоматериалы о якобы незаконной вырубке деревьев в общественных парковых зонах и предполагаемых нарушениях на строительных объектах. По версии правоохранительных органов, Бокаев мог организовывать подобные действия и привлекать к ним людей за денежное вознаграждение.
Кроме того, он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.
Что говорили в Генпрокуратуре
2 апреля на брифинге в Сенате заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов подтвердил, что Санжар Бокаев является фигурантом уголовного дела.
«Он подозревается в совершении преступлений – хищении денежных средств в крупном размере путем мошенничества и организации незаконной вырубки деревьев», – заявил Утегенов.
По его словам, предполагаемые правонарушения могли быть совершены в период работы Бокаева в одной из национальных компаний.
Санжар Бокаев известен как казахстанский общественный деятель, экономист и блогер. Он активно комментировал в социальных сетях общественно-политические и экономические темы, а также вопросы городской среды и экологии.
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