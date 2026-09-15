Назначена дата первого заседания по делу Санжара Бокаева

15 Сентября 2026, 16:49
АВТОР
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кадр из видео 15 Сентября 2026, 16:49
15 Сентября 2026, 16:49
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Фото: кадр из видео

Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении общественника Санжара Бокаева состоится 28 сентября в Алматы, передает BAQ.KZ.

Как сообщил адвокат Бокаева Радмир Утепов, заседание назначено на 09:30 в Алмалинском районном суде.

 
 
 
 
 
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Публикация от @advokat_radmir_utepov


Ранее защитник сообщал, что уголовное дело в отношении Санжара Бокаева поступило в Алмалинский районный суд.

В чем подозревают Бокаева

Санжар Бокаев был задержан в Алматы 18 марта 2026 года в рамках расследования уголовного дела.

По данным следствия, он подозревается в распространении заведомо ложной информации, которая, как считают правоохранительные органы, была направлена на формирование негативного общественного мнения.

Следствие утверждает, что в социальных сетях публиковались видеоматериалы о якобы незаконной вырубке деревьев в общественных парковых зонах и предполагаемых нарушениях на строительных объектах. По версии правоохранительных органов, Бокаев мог организовывать подобные действия и привлекать к ним людей за денежное вознаграждение.

Кроме того, он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.

Что говорили в Генпрокуратуре

2 апреля на брифинге в Сенате заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов подтвердил, что Санжар Бокаев является фигурантом уголовного дела.

«Он подозревается в совершении преступлений – хищении денежных средств в крупном размере путем мошенничества и организации незаконной вырубки деревьев», – заявил Утегенов.

По его словам, предполагаемые правонарушения могли быть совершены в период работы Бокаева в одной из национальных компаний.

Санжар Бокаев известен как казахстанский общественный деятель, экономист и блогер. Он активно комментировал в социальных сетях общественно-политические и экономические темы, а также вопросы городской среды и экологии.

Ранее, 22 мая, Алматинский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на решение о содержании Бокаева под стражей. Кроме того, 12 июня суд в Алматы вновь продлил срок содержания под стражей общественному деятелю и блогеру Санжару Бокаеву.

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