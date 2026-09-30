«Никаких звонков не делали»: МВД ответило авторам публикаций о трагедии на Каспии
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Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал сообщения о том, что сотрудники полиции якобы связывались с авторами критических публикаций в Threads после гибели военнослужащих на Каспии.
На брифинге в Курултае он заявил, что эта информация не подтверждается.
«Никакой информации, которую сказали, не подтверждаю. Никаких звонков сотрудники полиции не делали», — сказал Санжар Адилов.
Ранее несколько пользователей социальных сетей сообщили, что после публикаций о трагедии на Каспии им звонили люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, и просили удалить посты. Один из пользователей также опубликовал аудиозапись разговора с человеком, который представился сотрудником Департамента полиции Алматы. При этом принадлежность звонивших к полиции публично подтверждена не была.
Напомним, 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в Мангистауской области 17 военнослужащих оказались в море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли. По данным Министерства обороны, происшествие произошло во время резкого ухудшения погодных условий. Обстоятельства трагедии устанавливаются в рамках расследования.
25 сентября в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим военнослужащим.
После трагедии была создана комиссия для комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны. 27 сентября Даурен Косанов был освобожден от должности министра обороны. В официальном сообщении о кадровом решении причина его отставки не указывалась.
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