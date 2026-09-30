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«Никаких звонков не делали»: МВД ответило авторам публикаций о трагедии на Каспии

30 Сентября 2026, 14:07
АВТОР
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ort.com 30 Сентября 2026, 14:07
30 Сентября 2026, 14:07
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Фото: ort.com

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал сообщения о том, что сотрудники полиции якобы связывались с авторами критических публикаций в Threads после гибели военнослужащих на Каспии.

На брифинге в Курултае он заявил, что эта информация не подтверждается.

«Никакой информации, которую сказали, не подтверждаю. Никаких звонков сотрудники полиции не делали», — сказал Санжар Адилов.

Ранее несколько пользователей социальных сетей сообщили, что после публикаций о трагедии на Каспии им звонили люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, и просили удалить посты. Один из пользователей также опубликовал аудиозапись разговора с человеком, который представился сотрудником Департамента полиции Алматы. При этом принадлежность звонивших к полиции публично подтверждена не была. 

Напомним, 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в Мангистауской области 17 военнослужащих оказались в море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли. По данным Министерства обороны, происшествие произошло во время резкого ухудшения погодных условий. Обстоятельства трагедии устанавливаются в рамках расследования. 

25 сентября в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим военнослужащим. 

После трагедии была создана комиссия для комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны. 27 сентября Даурен Косанов был освобожден от должности министра обороны. В официальном сообщении о кадровом решении причина его отставки не указывалась. 

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