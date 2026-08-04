Ножевое нападение на Северном Кипре: МИД уточнил гражданство пострадавшей

Министерство иностранных дел Казахстана уточнило информацию о пострадавшей девушки в результате инцидента на Северном Кипре.

«В ходе уточнения данных установлено, что потерпевшая, уроженка Казахстана, является гражданкой Кыргызской Республики», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пострадавшая является 22-летней гражданкой Казахстана.

Что произошло

Инцидент произошел в одном из супермаркетов города Никосия на Северном Кипре.

По предварительной информации, мужчина напал на девушку с ножом, после чего попытался совершить самоубийство. Оба были доставлены в медицинское учреждение.

Пострадавшая получила тяжелые травмы. Врачи продолжают оказывать ей необходимую помощь.

Что известно о нападавшем

По неподтвержденной информации, нападавшим мог быть бывший молодой человек пострадавшей. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее мужчина с ножом напал на бригаду скорой помощи в Павлодаре.

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