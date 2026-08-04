Ножевое нападение на Северном Кипре: МИД уточнил гражданство пострадавшей
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Министерство иностранных дел Казахстана уточнило информацию о пострадавшей девушки в результате инцидента на Северном Кипре.
«В ходе уточнения данных установлено, что потерпевшая, уроженка Казахстана, является гражданкой Кыргызской Республики», – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пострадавшая является 22-летней гражданкой Казахстана.
Что произошло
Инцидент произошел в одном из супермаркетов города Никосия на Северном Кипре.
По предварительной информации, мужчина напал на девушку с ножом, после чего попытался совершить самоубийство. Оба были доставлены в медицинское учреждение.
Пострадавшая получила тяжелые травмы. Врачи продолжают оказывать ей необходимую помощь.
Что известно о нападавшем
По неподтвержденной информации, нападавшим мог быть бывший молодой человек пострадавшей. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее мужчина с ножом напал на бригаду скорой помощи в Павлодаре.
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