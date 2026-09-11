«Нужно действовать смелее»: Рыбакина высказалась перед финалом с Соболенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал US Open-2026. В полуфинале она одержала волевую победу над представительницей США Кори Гауфф – 3:6, 6:4, 6:4, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Для Рыбакиной это первый финал Открытого чемпионата США в карьере. В решающем матче она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, которая в своем полуфинале обыграла американку Джессику Пегулу.

Ожидается, что финал пройдет в ночь с 12 на 13 сентября. Начало встречи предварительно запланировано на 01:00 по казахстанскому времени.

Как отмечает OptaAce, для Елены это лишь вторая в карьере победа над соперницей из топ-10 рейтинга WTA на турнирах «Большого шлема» после проигранного первого сета. Впервые подобное ей удалось в финале Уимблдона-2022 против Онс Жабер.

Кроме того, победа над Гауфф стала для Рыбакиной восьмой в карьере над теннисистками, ранее выигрывавшими турниры «Большого шлема», и третьей такой победой именно на US Open.

«Против Арины нужно действовать смелее»

После матча Рыбакина уже высказалась о предстоящем финале против Соболенко. По словам казахстанки, для победы ей придется прибавить прежде всего на подаче и играть агрессивнее.

«Арина – невероятный игрок. Сегодня она сыграла очень хорошо. Мне определённо нужно будет повысить уровень моей игры, подавать намного лучше, чем сегодня, оставаться агрессивной и обострять игру. Особенно в матчах против Арины нужно действовать смелее, когда возникает такая возможность», – сказала Рыбакина.

При этом спортсменка призналась, что еще перед началом турнира сомневалась, сможет ли вообще принять в нем участие.

«Я просто стараюсь наслаждаться игрой. Я уже выжала максимум из этого турнира при том, что изначально вообще были сомнения в том, что я смогу сыграть. Поэтому я просто стараюсь получать удовольствие от выступления. Атмосфера здесь просто потрясающая», – добавила она.

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Финал принесет победительнице $5,5 млн

Сам выход в решающий матч уже гарантировал Рыбакиной 2,8 млн долларов призовых и 1300 рейтинговых очков. Победительница US Open-2026 получит 5,5 млн долларов и 2000 рейтинговых очков.

На пути к финалу казахстанка прошла Тею Фродин, Джессику Бусас Манейро, Юлию Стародубцеву, Наоми Осаку, Чжэн Циньвэнь и Кори Гауфф.

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