Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Саиров в кулуарах прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа по созданию международного совета мира, в который был приглашён и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.

Мажилисмен связал эту инициативу с кризисом международного права и ослаблением традиционных институтов глобального управления.

"Международное право сегодня девальвируется. Традиционные институты международных взаимоотношений терпят коррозию. На этом фоне главы государств выдвигают новые инициативы, направленные на формирование альтернативных международных механизмов. Вот поэтому президент США Трамп вышел с инициативой создания такого совета. Как мне кажется, на данный момент это может быть одним из механизмов формирования международной платформы для сохранения мира во всём мире. В этом есть определённое рациональное зерно", — заявил депутат.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли этот совет стать альтернативой Организации Объединённых Наций, мажилисмен ответил, что "жизнь покажет, как должно быть, в любом случае нужно искать новые механизмы нового миропорядка".

Напомним, 22 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос для подписания Устава Совета мира.

Ранее сообщалось, что полет Трампа в Давос прервали из-за неполадки на борту.

В этом году США представлены в Давосе рекордной делегацией примерно из 300 человек.

56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ) начался 19 января в швейцарском горнолыжном курорте Давос. В нынешнем году мероприятие проходит под девизом "Дух диалога" (A Spirit of Dialogue). Мероприятие продлится до 23 января. В этом году в нем примут участие 3 тысячи человек из 130 стран. Среди них около 400 высокопоставленных должностных лиц и политических лидеров.