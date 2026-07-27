«Огненные вихри» охватили Францию

Во Франции и Испании продолжаются масштабные лесные пожары.

По данным BBC, из-за стремительного распространения огня свои дома были вынуждены покинуть более 330 тысяч человек.

Огонь движется к Бордо

Во Франции наиболее сложная ситуация складывается в регионе Жиронда. Власти эвакуировали еще 55 тысяч жителей из шести населенных пунктов к югу от Бордо.

По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, ситуация остается крайне сложной: огонь хаотично распространяется в сторону города.

С начала недели пожар уничтожил 42 тысячи гектаров территории, став одним из крупнейших во Франции со времен Второй мировой войны. Всего с начала года в стране выгорело около 98 тысяч гектаров.

«Огненные вихри» осложняют тушение

Пожарные отмечают, что из-за сильного ветра и сухой растительности огонь ведет себя непредсказуемо. По словам одного из руководителей операции Николя Браза, пожар создает собственные воздушные потоки и даже «огненные вихри», что значительно осложняет борьбу со стихией.

Для тушения привлечены не только пожарные, но и военные, которые помогают создавать противопожарные полосы и расчищать территорию.

Из-за пожаров закрыт 60-километровый участок автомагистрали A63, ведущей в Испанию. Также введены ограничения на работу аэропорта Бордо, что привело к задержкам авиарейсов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что государство окажет помощь всем пострадавшим и восстановит поврежденные территории.

Эвакуация жителей

В Испании лесные пожары продолжают распространяться в окрестностях Мадрида, Авилы и Толедо. Из опасных районов уже эвакуированы более 90 тысяч человек.

Кроме того, вблизи Валенсии возник новый очаг возгорания. Власти региона признали, что масштабы пожара превышают имеющиеся возможности по его локализации.

По официальным данным, в Валенсии погиб один человек.

Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что страну ожидают непростые дни, а глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала происходящее самым масштабным пожаром в истории региона.

Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили Европу.

Во Франции из-за распространения огня эвакуировали более 12 тысяч человек, около 10 тысяч из них – туристы.

Что происходит во Франции

На юго-западе страны, в департаменте Жиронда, огонь уничтожил около 2 тысяч гектаров леса. Больше всего пострадала прибрежная коммуна Ле-Порж недалеко от Бордо.

Местные жители рассказывали, что небо над районом окрасилось в оранжевый цвет из-за сильного дыма. В регионе действует красный уровень опасности, часть лесных зон закрыта для посещения.

Во время тушения пожара возле аэропорта Бордо-Мериньяк погибли два пожарных. Причины возгорания пока официально не установлены, однако рассматривается версия, что огонь мог возникнуть из-за техники, использовавшейся при расчистке лесных дорог.

Почему горит Италия

Серьезная ситуация сложилась и в Италии. На Сицилии зарегистрировали более 350 пожаров, часть из них остается крупными очагами возгорания.

Во время тушения одного из пожаров в Сан-Катальдо погиб пожарный, еще один сотрудник спасательных служб получил травмы.

Власти региона заявляют, что многие возгорания могли возникнуть из-за действий человека. В некоторых районах также были зафиксированы случаи возможных поджогов.

Как обстоят дела в Испании

Пожары затронули и Испанию. В окрестностях Мадрида часть жителей была эвакуирована, однако некоторым уже разрешили вернуться домой.

Один из крупнейших пожаров произошел в провинции Гвадалахара – там огонь повредил около 32 тысяч гектаров территории. Власти продолжают тушение, к работе привлечены пожарные расчеты и авиация.

Метеорологи предупредили жителей страны об экстремальном риске новых возгораний из-за высокой температуры.

С чем это связано

Специалисты отмечают, что повышение температуры и длительные периоды жары создают условия для более частых и масштабных лесных пожаров.

По мнению ученых, изменение климата повышает вероятность экстремальных погодных явлений, включая сильную жару и природные пожары.

Ранее сообщалось, что власти канадской провинции Британская Колумбия предупредили жителей об ухудшении качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров на северо-западе США.

По данным региональной службы по борьбе с лесными пожарами, дым распространяется с территорий американских штатов Вашингтон и Орегон, где сейчас бушуют десятки крупных очагов возгорания.

По информации Северо-западного межведомственного координационного центра США, в двух штатах зарегистрировано 22 крупных лесных пожара.

При этом в самой Канаде также сохраняется сложная ситуация: по данным властей, в стране насчитывается более 900 лесных пожаров, около 130 из которых пока не удалось взять под контроль.

Ситуация развивается на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа. Ранее он обвинил Канаду в недостаточной борьбе с лесными пожарами, заявив, что дым загрязняет воздух в США, а затем подписал указ о введении дополнительных 50-процентных импортных пошлин на ряд канадских товаров.

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