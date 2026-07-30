Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность, связанную с незаконным оборотом синтетических веществ.

В рамках расследования уголовного дела полицейские задержали 41-летнего жителя региона, подозреваемого в незаконном хранении и сбыте запрещенных веществ.

Во время личного досмотра и санкционированных следственных действий были обнаружены свертки с психотропным веществом – мефедроном. Общий вес изъятого составил более 270 граммов, что относится к особо крупному размеру.

Как удалось остановить распространение

Благодаря действиям сотрудников полиции запрещенный груз не попал в незаконный оборот, что позволило предотвратить его дальнейшее распространение.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей.

Что выясняют правоохранители

Полицейские продолжают оперативно-следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные каналы поставки и сбыта запрещенных веществ.

В департаменте полиции области Жетысу отметили, что работа по выявлению и пресечению подобных преступлений продолжается.

Ранее сообщалось, что арбузный фасад оказался прикрытием для крупной наркофермы в Шымкенте.

Житель города организовал у себя дома выращивание и переработку наркосодержащих растений. Он занимался полным циклом – от культивации до подготовки продукции для сбыта.

Во время обыска обнаружено около 130 кустов наркосодержащих растений, замаскированных среди других посадок. Также в доме и хозяйственных постройках нашли наркотическое сырье и уже готовую продукцию, расфасованную для продажи. Общий вес изъятого составил около 330 килограммов.

По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – за культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков с целью сбыта.

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