Опасный груз перехватили в области Жетысу
Задержан 41-летний мужчина.
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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность, связанную с незаконным оборотом синтетических веществ.
В рамках расследования уголовного дела полицейские задержали 41-летнего жителя региона, подозреваемого в незаконном хранении и сбыте запрещенных веществ.
Во время личного досмотра и санкционированных следственных действий были обнаружены свертки с психотропным веществом – мефедроном. Общий вес изъятого составил более 270 граммов, что относится к особо крупному размеру.
Как удалось остановить распространение
Благодаря действиям сотрудников полиции запрещенный груз не попал в незаконный оборот, что позволило предотвратить его дальнейшее распространение.
По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей.
Что выясняют правоохранители
Полицейские продолжают оперативно-следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные каналы поставки и сбыта запрещенных веществ.
В департаменте полиции области Жетысу отметили, что работа по выявлению и пресечению подобных преступлений продолжается.
Ранее сообщалось, что арбузный фасад оказался прикрытием для крупной наркофермы в Шымкенте.
Житель города организовал у себя дома выращивание и переработку наркосодержащих растений. Он занимался полным циклом – от культивации до подготовки продукции для сбыта.
Во время обыска обнаружено около 130 кустов наркосодержащих растений, замаскированных среди других посадок. Также в доме и хозяйственных постройках нашли наркотическое сырье и уже готовую продукцию, расфасованную для продажи. Общий вес изъятого составил около 330 килограммов.
По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – за культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков с целью сбыта.
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