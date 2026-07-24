Казахстанец, подозреваемый в хищении 2,5 млрд тенге, скрывался во Вьетнаме

В Казахстан из Социалистической Республики Вьетнам доставили подозреваемого, которого считают организатором хищения 2,5 млрд тенге при государственных закупках для РГКП «Центр судебной экспертизы» Министерства юстиции РК.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, в рамках Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы из республиканского бюджета было выделено более 10 млрд тенге на оснащение органов судебной экспертизы современным оборудованием.

Следствие считает, что подозреваемый действовал совместно с бывшим директором РГКП Р.К. Сатыбалдиевым, руководителем департамента государственных закупок Д.Б. Искендеровой, а также руководителем ТОО «Марк Инвест» и ТОО «Direct Services» А.А. Шинтемировой. По версии следствия, участники схемы завышали стоимость оборудования почти в три раза и использовали фиктивные коммерческие предложения, чтобы похитить бюджетные средства.

Ранее суд признал Сатыбалдиева, Искендерову и Шинтемирову виновными. Они получили от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В марте 2025 года предполагаемого организатора объявили в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В начале 2026 года его задержали во Вьетнаме.

Подозреваемого удалось вернуть в Казахстан благодаря совместной работе Агентства по финансовому мониторингу, Национального центрального бюро Интерпола и Министерства иностранных дел.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Иная информация по делу не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Ранее беглеца с долгом в 6 млн теңге вернули в Казахстан из Турции.

По данным следствия, в 2021 году мужчина вместе с сообщниками завладел чужими денежными средствами. В период с августа по сентябрь они, используя доверие потерпевших, причинили ущерб на сумму более 6 млн теңге.

После задержания в Турции подозреваемого депортировали в Казахстан. 16 июля он был доставлен на территорию страны для проведения дальнейших процессуальных мероприятий.

Также беглого организатора финпирамиды экстрадировали из Турции в Казахстан.

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