ОСДП предложила ликвидировать Самрук-Казына и передать его функции министерствам

Председатель столичного филиала Общенациональная социал-демократическая партия Талгат Омаров выступил за ликвидацию Самрук-Казына с передачей его функций профильным министерствам. С таким предложением он выступил в ходе внеочередного XXV съезда ОСДП в Астане, представляя экономический блок предвыборной программы партии, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Омарова, работа правительства должна оцениваться прежде всего по реальному повышению благосостояния граждан, а не только по макроэкономическим показателям.

"Оценка правительства должна осуществляться прежде всего по его реальным делам, повышающим благосостояние граждан. Мы выступаем за ликвидацию фондов “Самрук-Казына” и передачу их функций профильным министерствам. Как мои коллеги до этого отметили, ОСДП выступает за ускоренный переход Казахстана к экономике знаний и информационно-цифровому обществу, предусматривающему интеграцию образования, науки и производства в единый инновационно-инвестиционный процесс", - отметил Омаров.

Кроме того, представитель ОСДП выступил за борьбу с монополиями и олигополиями, усиление контроля над ценами на лекарственные препараты, развитие экономики знаний и расширение участия Казахстана в реализации сырьевых проектов.

Выборы в Курултай пройдут 23 августа. На съезде ОСДП делегаты обсудили предвыборную платформу партии и утвердили список кандидатов для участия в избирательной кампании.

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