ОСДП презентовала предвыборную программу на выборы в Курултай

Общенациональная социал-демократическая партия провела экспертный круглый стол, посвященный презентации обновленной предвыборной платформы «20 вершин на пути к прогрессу».

В ходе встречи была представлена обновленная платформа ОСДП, состоялся обмен мнениями, а также сравнительный анализ программных документов политических партий Казахстана.

Член партии Максим Андрюшин подчеркнул, что с момента основания партии ее ключевые приоритеты остаются неизменными - защита принципов справедливости, а также сокращение социального неравенства.

«Цели партии были предельно четко сформулированы с самого первого дня. Это прежде всего достижение справедливости в социальной, политической и экономической сферах, сокращение имущественного расслоения и ликвидация бедности. Эти принципы лежат в основе нашей деятельности с момента создания партии», – подчеркнул Максим Андрюшин.

Среди основных инициатив партии на выборы в Курултай – усиление государственного контроля над стратегическими отраслями, борьба с монополиями, поддержка сельского хозяйства и отечественного производства, модернизация промышленности.

Председатель ОСДП Аскар Рахимжанов отметил, что одним из ключевых направлений предвыборной программы партии является формирование профессионального парламента, основанного на новой политической культуре и ответственной работе депутатов.

«Исходя из опыта работы депутатов VIII созыва, у меня и у нашей фракции сформировалось определенное понимание того, как должны работать депутаты и каким должен быть представитель политической партии. Один из пунктов, который мы включили в предвыборную программу, посвящен профессиональному парламенту. Это пятый пункт программы.

В нем говорится, что ОСДП предлагает концепцию, на основе которой должны формироваться новая политическая культура и обновленный парламентаризм», – сказал Аскар Рахимжанов.