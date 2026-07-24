ОСДП презентовала предвыборную программу на выборы в Курултай
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Общенациональная социал-демократическая партия провела экспертный круглый стол, посвященный презентации обновленной предвыборной платформы «20 вершин на пути к прогрессу».
В ходе встречи была представлена обновленная платформа ОСДП, состоялся обмен мнениями, а также сравнительный анализ программных документов политических партий Казахстана.
Член партии Максим Андрюшин подчеркнул, что с момента основания партии ее ключевые приоритеты остаются неизменными - защита принципов справедливости, а также сокращение социального неравенства.
«Цели партии были предельно четко сформулированы с самого первого дня. Это прежде всего достижение справедливости в социальной, политической и экономической сферах, сокращение имущественного расслоения и ликвидация бедности. Эти принципы лежат в основе нашей деятельности с момента создания партии», – подчеркнул Максим Андрюшин.
Среди основных инициатив партии на выборы в Курултай – усиление государственного контроля над стратегическими отраслями, борьба с монополиями, поддержка сельского хозяйства и отечественного производства, модернизация промышленности.
Председатель ОСДП Аскар Рахимжанов отметил, что одним из ключевых направлений предвыборной программы партии является формирование профессионального парламента, основанного на новой политической культуре и ответственной работе депутатов.
«Исходя из опыта работы депутатов VIII созыва, у меня и у нашей фракции сформировалось определенное понимание того, как должны работать депутаты и каким должен быть представитель политической партии. Один из пунктов, который мы включили в предвыборную программу, посвящен профессиональному парламенту. Это пятый пункт программы.
В нем говорится, что ОСДП предлагает концепцию, на основе которой должны формироваться новая политическая культура и обновленный парламентаризм», – сказал Аскар Рахимжанов.
В партийный список ОСДП на выборы в курултай вошли 33 кандидата. Партия рассчитывает получить минимум 10% голосов.
Ранее сообщалось, что ОСДП открыл центральный предвыборный штаб в Астане. От ОСДП в Национальный курултай зарегистрированы 33 кандидата.
Ранее Председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов заявил, что ОСДП не стремится искусственно увеличивать партийный список за счет известных личностей. Главная цель партии — преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в законодательный орган страны, подчеркнул Рахимжанов.
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