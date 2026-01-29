Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол — бывшей супруги боксера Дмитрия Бивола, передает BAQ.KZ.

Суд назначил ей наказание в виде 60 часов обязательных работ. Екатерину Бивол признали виновной в публичном разжигании межнациональной розни.

Напомним, основанием для возбуждения дела стал видеоролик, опубликованный в её Telegram-канале в октябре 2025 года. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму выявили в нем высказывания, которые, согласно заключению экспертов, унижают достоинство представителей кыргызской и казахской национальностей.

В отношении Бивол было возбуждено административное производство. Санкции статьи предусматривают наказание в виде крупного штрафа либо административного ареста.

Отметим, что это не первый судебный эпизод с её участием, однако именно данное дело вызвало широкий общественный резонанс из-за характера высказываний, направленных против целых этнических групп.

Ранее сообщалось, что казахстанские правоохранительные органы установили контакт с российской стороной по делу бывшей супруги чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола - Екатерины Бивол.

МВД Казахстана возбудила уголовное дело в отношении Екатерины Бивол.