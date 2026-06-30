"Оснований для ослабления тенге из-за ситуации в России нет" – Тимур Сулеймейнов

Национальный банк Казахстана внимательно отслеживает ситуацию в России на фоне рисков ускорения инфляции и возможных логистических ограничений, однако пока не видит оснований для прогнозов о существенном влиянии на курс тенге или изменения денежно-кредитной политики. Об этом в кулуарах совместного заседания палат Парламента сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, поэтому рост цен в соседней стране может сказаться и на казахстанском рынке.

"У нас большой объем экспорта и импорта, в том числе из России. Если инфляция в России начнет расти и цены будут подрастать, каким-то образом это на нас, как на торговом партнере, тоже будет сказываться. Но говорить заранее о том, насколько вырастут цены, какие товарные группы это затронет и каким будет эффект, пока не стоит. Даже российские эксперты сегодня не берутся давать полноценные прогнозы", – сказал Сулейменов.

Глава Нацбанка отметил, что регулятор продолжает анализировать поступающие данные и не намерен делать поспешных выводов.

Комментируя возможное влияние ситуации на базовую ставку, Сулейменов подчеркнул, что решения будут приниматься исходя из макроэкономической статистики и динамики экономических процессов.

При этом, по его оценке, происходящие в России процессы не должны существенно повлиять на курс тенге.

"Я не думаю, что на курсе это как-то отразится, потому что фундаментальные основы нашей экономики сохранились. В этом году мы ожидаем, что платежный баланс будет либо с небольшим профицитом, либо близким к нулю. Это говорит о том, что основы валютной стабильности у нас есть", – заявил глава Нацбанка.

Он также призвал не переоценивать возможные инфляционные риски, отметив, что в Казахстане продолжается сезон сбора урожая, а обеспеченность основными продовольственными товарами остается на достаточно высоком уровне.

Контекст

Напомним, в последние недели Россия столкнулась с проблемами на рынке нефтепродуктов после серии атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и проведения плановых ремонтов. На этом фоне в ряде регионов возник дефицит топлива, а объемы экспорта сократились.

В частности, Казахстан недополучил часть ранее согласованных поставок авиационного керосина: вместо запланированных 300 тыс. тонн было поставлено 186 тыс. тонн. В связи с этим Министерство энергетики Казахстана начало прорабатывать альтернативные поставки авиатоплива из Азербайджана, Туркменистана, Китая и других стран.

Одновременно правительство Казахстана усилило меры по защите внутреннего рынка. В стране сохраняются рекордные запасы бензина, дизельного и авиационного топлива объемом свыше одного миллиона тонн, а отечественные нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме. Для предотвращения возможного дефицита до ноября 2026 года продлен запрет на вывоз бензина и дизельного топлива, а с 1 июля по 31 декабря вводится отдельный запрет на экспорт за пределы ЕАЭС авиационного керосина, легких дистиллятов, газойлей и ряда других нефтепродуктов. Кроме того, власти усилили контроль на государственной границе для пресечения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов.

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