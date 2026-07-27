В Атырауской области кассационный суд пересмотрел дело бывшей сотрудницы государственного учреждения, осужденной за хищение бюджетных средств.

Установлено, что в 2023-2024 годах бухгалтер совместно с руководителем организации присвоила более 88,8 млн тенге.

Что стало причиной

Изначально суд назначил женщине 7 лет лишения свободы. Позже к ней применили нормы амнистии, в результате чего срок был сокращен до 4 лет 8 месяцев.

Однако Генеральная прокуратура установила, что решение об амнистии было принято с нарушением требований закона.

Почему амнистию признали незаконной

Согласно законодательству, при хищении в особо крупном размере сокращение наказания возможно только при полном возмещении причиненного ущерба.

Осужденная не вернула всю сумму, при этом суд обязал ее выплатить более 36,8 млн тенге.

Несмотря на это, суд первой инстанции сократил срок наказания на одну треть, а апелляционная инстанция не устранила нарушение.

Что решил кассационный суд

После протеста Генеральной прокуратуры кассационный суд отменил применение амнистии и вернул первоначальное наказание – 7 лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что амнистия не может применяться, если обязательное условие о полном возмещении ущерба не выполнено.

Ранее амнистию признали неприменимой в деле рецидивистки в Темиртау.

В Карагандинской области пересмотрено уголовное дело в отношении женщины, ранее осуждённой за мошенничество, которая в период отбывания наказания совершила новые аналогичные преступления.

По данным Генеральной прокуратуры, осуждённая размещала в Instagram объявления о продаже женской одежды, получала от граждан предоплату, однако товар не отправляла и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

Темиртауский городской суд признал её виновной и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Позднее апелляционная инстанция применила к осуждённой Закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" и сократила срок до 2 лет 4 месяцев.

Однако при проверке судебных актов установлено, что такое решение принято с нарушением закона. Амнистия не распространяется на лиц, совершивших умышленное преступление в период отбывания наказания по предыдущему приговору.

После протеста прокуратуры решение о применении амнистии отменено. Окончательный срок наказания оставлен прежним – 3 года 6 месяцев лишения свободы.

В ведомстве отметили, что амнистия является актом гуманизма, однако не освобождает от ответственности тех, кто вновь совершает умышленные преступления.

Ранее амнистированный должник по алиментам вновь оказался за решёткой в ЗКО.

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